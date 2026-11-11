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गजब है पंजाब पुलिस: पार्किंग से उठाकर नशा तस्करी में फंसाया, नाके पर गिरफ्तारी; सीसीटीवी ने खोली पोल, बरी

Wed, 11 Nov 2026 06:44 AM IST
दुष्यंत शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोहाली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोहाली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Wed, 11 Nov 2026 06:44 AM IST
सार

पुलिस ने दो युवकों को 4620 नशीली गोलियों के साथ नाकाबंदी के दौरान गिरफ्तार करने का दावा किया था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने गिरफ्तारी की कहानी पर सवाल खड़े कर दिए। 

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Punjab Police at its worst: Picked a man up from a parking lot, framed him for drug trafficking
पंजाब पुलिस - फोटो : X @DGPPunjabPolice

विस्तार
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नशा तस्करी के मामले में मोहाली पुलिस की कार्रवाई का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने दो युवकों को 4620 नशीली गोलियों के साथ नाकाबंदी के दौरान गिरफ्तार करने का दावा किया था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने गिरफ्तारी की कहानी पर सवाल खड़े कर दिए। 

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फुटेज में एक आरोपी को पुलिसकर्मी उसकी दुकान की पार्किंग से दोपहर करीब 4:20 बजे अपने साथ ले जाते दिखाई दिए, जबकि पुलिस रिकॉर्ड में उसकी गिरफ्तारी शाम 5:20 बजे के बाद नाके पर दिखाई गई। हाईकोर्ट के निर्देश पर सीएफएसएल ने फुटेज की जांच की तो वह असली पाई गई।
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अदालत में गवाही देने पहुंचे इंस्पेक्टर समेत तीन पुलिसकर्मी फुटेज में दिखाई दे रहे पुलिसकर्मियों और घटनास्थल की पहचान करने से भी मुकर गए। मामले की सुनवाई के बाद मोहाली की विशेष एनडीपीएस अदालत ने छह नवंबर को रंजीत सिंह रानिया और सनी भलेचा को बरी कर दिया। अदालत ने टिप्पणी की कि किसी निर्दोष नागरिक को फंसाने के लिए नाटकीय और काल्पनिक कहानी तैयार करना अत्यंत चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है।
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वहीं, एसटीएफ के मुताबिक, 12 फरवरी 2024 को शाम करीब 5:20 बजे गुप्त सूचना मिली थी कि दो युवक नशीले पदार्थों की आपूर्ति देने आ रहे हैं। इसके बाद सेक्टर-89 स्थित गुरु नानक स्वीट्स के पास नाकाबंदी की गई। पुलिस के अनुसार, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सवार रंजीत सिंह और सनी भलेचा को रोका गया।

बाइक के हैंडल पर टंगे काले लिफाफे से 4620 नशीली गोलियां (लोमोटिल) बरामद होने का दावा किया गया। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। अगले दिन सनी भलेचा का डोप टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद पुलिस ने केस में एनडीपीएस एक्ट की धारा 27 भी जोड़ दी।

बहन ने हाईकोर्ट में पेश की सीसीटीवी फुटेज
सनी भलेचा की बहन सिली भलेचा ने भाई को झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने अदालत में सीसीटीवी फुटेज वाली पेन ड्राइव भी पेश की। हाईकोर्ट ने 29 अक्तूबर 2025 को सीबीआई को निर्देश दिया कि पेन ड्राइव में मौजूद फुटेज की जांच चंडीगढ़ स्थित सीएफएसएल से करवाई जाए। फॉरेंसिक जांच में फुटेज प्रामाणिक पाई गई। वैज्ञानिक ने अदालत में गवाही देते हुए बताया कि वीडियो में कोई कट, एडिटिंग या छेड़छाड़ नहीं थी और उसकी समय-निरंतरता भी सही थी।


वीडियो में न बाइक दिखी, न गोलियों वाला लिफाफा
पुलिस की कहानी के मुताबिक, दोनों युवक बाइक पर सवार थे और उसके हैंडल पर नशीली गोलियों से भरा लिफाफा टंगा था। सीसीटीवी फुटेज में सनी पैदल दिखाई दिया। उसके पास न मोटरसाइकिल थी और न ही कोई लिफाफा। गवाही देने पहुंचे एसटीएफ के एएसआई हरविंदर सिंह, एएसआई करमजीत मोहन और इंस्पेक्टर हाकम सिंह को जब अदालत में सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई तो वे उसमें नजर आ रहे पुलिसकर्मियों और घटनास्थल की पहचान करने से मुकर गए।

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