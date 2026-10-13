पंजाब: आईएसआई समर्थित नेटवर्क का भंडाफोड़, तीन आरोपी गिरफ्तार; हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल बरामद

अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई समर्थित अवैध हथियार और विस्फोटक सप्लाई नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक पिस्तौल और एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया है।

#WATCH | Amritsar | Commissioner of Police (CP) for Amritsar, Harmanbir Singh Gill says, "Ten people have been arrested; we have recovered six pistols and a drone from them. Heroin was also recovered, and further investigation is underway. Two additional arrests have been made in the 'Mad Sidhu' case; these arrests were made in Gujarat. We recovered the motorcycle used in the crime. As for the weapon of offense—specifically the pistol—interrogation revealed that the second shooter is in possession of it; we will soon arrest that absconding shooter as well..." — ANI (@ANI) October 13, 2026

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इसके अलावा पुलिस ने मई 2026 में खासा आर्मी कैंटोनमेंट के पास हुए आईईडी धमाके के मामले में भी दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में इस नेटवर्क के विदेश में बैठे तस्करों और आईएसआई से जुड़े लोगों के साथ संबंध सामने आए हैं। पुलिस अब पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि आरोपियों को हथियार और विस्फोटक कहां से मिलते थे और इन्हें आगे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था।पुलिस के अनुसार, हथियार और ग्रेनेड की बरामदगी के मामले में अमृतसर के घरिंडा थाने में आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं, खासा आर्मी कैंटोनमेंट के पास हुए आईईडी धमाके के मामले में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज है।