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पीयू छात्र संघ चुनाव से पहले पुलिस सख्त: 30 छात्रों को समन जारी, चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात

Thu, 27 Aug 2026 07:32 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Thu, 27 Aug 2026 07:32 PM IST
सार

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, विश्वविद्यालय परिसर में 150 पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। विश्वविद्यालय में प्रवेश करने वाली सभी गाड़ियों की गहन जांच हो रही है। 

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Summons issued to 30 students ahead of PU student union elections
पीयू - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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पंजाब विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव से पहले कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। सेक्टर-11 थाने में दर्ज की गई एक रिपोर्ट (डीडीआर) के आधार पर, एसडीएम (सेंट्रल)-कम-एस्टेट ऑफिसर की अदालत ने करीब 30 छात्रों को समन जारी किए हैं। इन सभी छात्रों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं।
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सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, विश्वविद्यालय परिसर में 150 पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। विश्वविद्यालय में प्रवेश करने वाली सभी गाड़ियों की गहन जांच के बाद ही उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। बता दें कि 31 अगस्त को पीयू में छात्र संघ का चुनाव होगा। 
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