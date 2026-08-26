चंडीगढ़ में आज लगेगा 'चीनी का लंगर': महंगाई के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन, कांग्रेस दर्ज करवाएगी विरोध
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Wed, 26 Aug 2026 12:36 PM IST
सार
बढ़ती महंगाई और लगातार बढ़ रहे चीनी के दामों के विरोध में चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी सेक्टर-35 स्थित कांग्रेस भवन में ‘चीनी का लंगर’ लगाएगी।
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विस्तार
बढ़ती महंगाई और लगातार बढ़ रहे चीनी के दामों के विरोध में चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी सेक्टर-35 स्थित कांग्रेस भवन में ‘चीनी का लंगर’ लगाएगी।
कांग्रेस नेताओं के मुताबिक, इस अनोखे प्रदर्शन के माध्यम से आम आदमी पर बढ़ती महंगाई के बोझ को उजागर किया जाएगा। पार्टी का कहना है कि रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ने से आम परिवारों का घरेलू बजट प्रभावित हो रहा है। चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध दर्ज कराएंगे।
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कांग्रेस नेताओं के मुताबिक, इस अनोखे प्रदर्शन के माध्यम से आम आदमी पर बढ़ती महंगाई के बोझ को उजागर किया जाएगा। पार्टी का कहना है कि रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ने से आम परिवारों का घरेलू बजट प्रभावित हो रहा है। चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध दर्ज कराएंगे।