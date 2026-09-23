पितरों की कृपा का खास संयोग: पितृपक्ष में भरणी-मघा और गज छाया योग, श्राद्ध और पितृ तर्पण का विशेष महत्व

इस बार पितृपक्ष में भरणी, मघा और गज छाया योग बन रहे हैं। ज्योतिष और कर्मकांड से जुड़े विद्वानों के अनुसार इन योगों में श्राद्ध और पितृ तर्पण का विशेष महत्व माना गया है।

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सेक्टर-30 के ज्योतिषी एवं कर्मकांडी पंडित बीरेंद्र नारायण मिश्र ने बताया कि पितरों के निमित्त विधिपूर्वक और श्रद्धा से किए जाने वाले कर्म को श्राद्ध या पितृयज्ञ कहा जाता है। श्राद्ध कर्म सामान्यतः अपराह्न काल में किया जाता है।उन्होंने कहा कि पितरों के प्रति श्रद्धा रखते हुए आश्विन कृष्ण पक्ष में पितृ तर्पण और श्राद्ध करना आवश्यक माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इससे स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि, आयु और वंश वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है।पंडित बीरेंद्र नारायण मिश्र के अनुसार पितृपक्ष अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही नक्षत्र में हों और शनिवार का दिन हो तो गज छाया योग बनता है। इस योग में श्राद्ध, पितृ तर्पण और तीर्थ स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। इस बार यह योग 10 अक्तूबर को सूर्योदय से सूर्यास्त तक रहेगा। इस दौरान पूरे दिन श्राद्ध किया जा सकता है।हल्लोमाजरा के हनुमान मंदिर के पुजारी पंडित परशुराम व्यास ने बताया कि ब्रह्म पुराण में तृतीया श्राद्ध में भरणी नक्षत्र के संयोग का उल्लेख मिलता है। इस बार 29 सितंबर को तृतीया तिथि पर भरणी नक्षत्र रहेगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन माता-पिता का श्राद्ध करने से सुख-शांति और समृद्धि प्राप्त होती है तथा पितृ दोष से मुक्ति मिलती है।7 अक्तूबर को द्वादशी तिथि में मघा नक्षत्र रहेगा। पंडित व्यास के अनुसार द्वादशी में मघा नक्षत्र होने पर भरणी नक्षत्र के समान पुण्य मिलने की मान्यता है।प्रौष्ठपदी पूर्णिमा का श्राद्ध : 26 सितंबरप्रतिपदा : 27 सितंबरद्वितीया : 28 सितंबरतृतीया : 29 सितंबरचतुर्थी और पंचमी : 30 सितंबरषष्ठी : 1 अक्तूबरसप्तमी : 2 अक्तूबरअष्टमी : 3 अक्तूबरनवमी : 4 अक्तूबरदशमी : 5 अक्तूबरएकादशी : 6 अक्तूबरद्वादशी : 7 अक्तूबरत्रयोदशी : 8 अक्तूबरचतुर्दशी : 9 अक्तूबरअमावस्या : 10 अक्तूबरजिसकी मृत्यु पूर्णिमा को हुई हो, उसका श्राद्ध पूर्णिमा को किया जाता है। सौभाग्यवती स्त्री का श्राद्ध नवमी को करने की परंपरा है, चाहे उनकी मृत्यु तिथि कोई भी हो। वहीं शस्त्र, विष या अकाल मृत्यु वालों का श्राद्ध चतुर्दशी को किया जाता है। इस बार भरणी का श्राद्ध 29 सितंबर, मघा का 7 अक्तूबर और गज छाया योग 10 अक्तूबर को रहेगा।