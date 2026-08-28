भाइयों की कलाई पर सजा बहन का प्यार: चंडीगढ़ में 32 फुट ऊंचे हनुमान जी को बांधी 12 फुट की राखी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Fri, 28 Aug 2026 12:08 PM IST
सार
श्री देवालय पूजक परिषद के अध्यक्ष और सेक्टर-18 स्थित श्री राधाकृष्ण मंदिर के पुजारी डॉ. लाल बहादुर दुबे ने बताया कि राखी बांधते समय भाई का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना शुभ माना जाता है।
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विस्तार
चंडीगढ़ में आज भाई-बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन धूमधाम से मनाया जा रहा है। सेक्टर 40 स्थित हनुमत धाम में 32 फीट ऊंचे हनुमान जी को 12 फुट की राखी बांधी गई।
इस बार पूर्णिमा तिथि के साथ आयुष्मान और सौभाग्य योग का संयोग बना है। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा नहीं है। श्री देवालय पूजक परिषद के अध्यक्ष और सेक्टर-18 स्थित श्री राधाकृष्ण मंदिर के पुजारी डॉ. लाल बहादुर दुबे ने बताया कि राखी बांधते समय भाई का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना शुभ माना जाता है।
सेक्टर-30 के शिव शक्ति मंदिर के पुजारी पंडित श्याम सुंदर शास्त्री ने बताया कि रक्षाबंधन पर शतभिषा नक्षत्र रहेगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसे भाई-बहन के रिश्ते में प्रेम और मजबूती के लिए शुभ माना जाता है।
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इस बार पूर्णिमा तिथि के साथ आयुष्मान और सौभाग्य योग का संयोग बना है। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा नहीं है। श्री देवालय पूजक परिषद के अध्यक्ष और सेक्टर-18 स्थित श्री राधाकृष्ण मंदिर के पुजारी डॉ. लाल बहादुर दुबे ने बताया कि राखी बांधते समय भाई का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना शुभ माना जाता है।
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सेक्टर-30 के शिव शक्ति मंदिर के पुजारी पंडित श्याम सुंदर शास्त्री ने बताया कि रक्षाबंधन पर शतभिषा नक्षत्र रहेगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसे भाई-बहन के रिश्ते में प्रेम और मजबूती के लिए शुभ माना जाता है।
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