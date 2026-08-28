भाइयों की कलाई पर सजा बहन का प्यार: चंडीगढ़ में 32 फुट ऊंचे हनुमान जी को बांधी 12 फुट की राखी

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इस बार पूर्णिमा तिथि के साथ आयुष्मान और सौभाग्य योग का संयोग बना है। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा नहीं है। श्री देवालय पूजक परिषद के अध्यक्ष और सेक्टर-18 स्थित श्री राधाकृष्ण मंदिर के पुजारी डॉ. लाल बहादुर दुबे ने बताया कि राखी बांधते समय भाई का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना शुभ माना जाता है।सेक्टर-30 के शिव शक्ति मंदिर के पुजारी पंडित श्याम सुंदर शास्त्री ने बताया कि रक्षाबंधन पर शतभिषा नक्षत्र रहेगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसे भाई-बहन के रिश्ते में प्रेम और मजबूती के लिए शुभ माना जाता है।