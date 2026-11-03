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पंजाब चुनाव 2027: शिअद के पूर्व हलका प्रभारी रवि मोहन आप में शामिल, सीएम मान ने दिलाई सदस्यता

Tue, 03 Nov 2026 12:44 PM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Tue, 03 Nov 2026 12:44 PM IST
सार

शिरोमणि अकाली दल के पूर्व हलका प्रभारी रवि मोहन ने आम आदमी पार्टी की नीतियों और सरकार के कामकाज से प्रभावित होकर यह फैसला लिया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई।
 

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Punjab assembly Election 2027 Former SAD constituency in-charge Ravi Mohan joins AAP CM Bhagwant Mann
शिअद के पूर्व हलका प्रभारी और पूर्व जिला परिषद सदस्य रवि मोहन आम आदमी पार्टी में शामिल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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शिरोमणि अकाली दल के पूर्व हलका प्रभारी रवि मोहन आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। वह पूर्व जिला परिषद सदस्य भी रह चुके हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी की नीतियों और सरकार के कामकाज से प्रभावित होकर यह फैसला लिया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई।
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