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पंजाब: सीएम मान का युवाओं को दिवाली तोहफा, 801 को बांटे सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र

Tue, 03 Nov 2026 07:04 PM IST
शाहिल शर्मा माई सिटी रिपोर्टर, मोहाली
माई सिटी रिपोर्टर, मोहाली Published by: शाहिल शर्मा Updated Tue, 03 Nov 2026 07:04 PM IST
सार

नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि विपक्ष किसी ठोस मुद्दे के अभाव में मेरे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है।

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CM Mann distributed appointment letters for government jobs to 801 youths.
सीएम मान ने युवाओं को बांटे सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को मोहाली में 801 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे, जिससे उन्हें सरकारी नौकरियों के रूप में दिवाली का तोहफा मिला। मान  सरकार का दावा है कि वे अब 71,777 सरकारी भर्तियां कर चुके हैं। सीएम मान ने कहा पिछली सरकारों के समय पैसे, सिफारिशों और रिश्वत के जरिए लाखों रुपये में सरकारी नौकरियां बिकती थीं, जबकि हमारी सरकार ने बिना एक रुपये की रिश्वत के पारदर्शी भर्ती सुनिश्चित की है। सीएम मान ने घोषणा की कि अगले सप्ताह 600 और युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलेंगी।
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नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि विपक्ष किसी ठोस मुद्दे के अभाव में मेरे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है। मैं इन नेताओं को चुनौती देता हूं कि वे मुझ पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप साबित करें या राजनीति छोड़ दें। वे इसलिए निराश हैं क्योंकि वे हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे विकास और जनकल्याण के अभूतपूर्व कार्यों को सहन नहीं कर पा रहे।”

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अकाली दल और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इन पार्टियों ने अपने निजी हितों की राजनीति के जरिए पंजाब को आर्थिक और सामाजिक बदहाली की ओर धकेला है। उन्होंने आगे कहा कि इन पार्टियों के नेता अब मुझे बदनाम करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं क्योंकि वे यह स्वीकार नहीं कर पा रहे कि एक आम व्यक्ति, बिना किसी राजनीतिक परिवार या विरासत में मिली ताकत के, पंजाब के आम लोगों के लिए काम कर रहा है। उनके आरोपों का हमारा जवाब हमेशा हमारा काम, हमारी उपलब्धियां और आम परिवारों के चेहरों पर मुस्कान होगा।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि अकाली नेतृत्व ने अपने कार्यकाल के दौरान खनन सहित लाभदायक कारोबारों पर कब्जा किया और राज्य के संसाधनों का इस्तेमाल निजी हितों के लिए किया। उन्होंने कहा, “जिन्होंने वर्षों तक पंजाब को लूटा, वे आज ईमानदारी के भाषण दे रहे हैं। राज्य के लोग यह नहीं भूले कि कैसे इन नेताओं ने अपने निजी हितों के लिए उनके विश्वास के साथ धोखा किया और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को गिरवी रख दिया।

उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक नियुक्ति एक युवा के सपनों और पूरे परिवार की आशाओं का प्रतिनिधित्व करती है। हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि राजनीतिक पहुंच या पैसा नहीं, बल्कि योग्यता ही पंजाब के युवाओं के भविष्य का फैसला करेगी।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने उन पर बार-बार यह आरोप लगाया है कि वे सरकारी खजाने को लूट रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा किया जाने वाला हर काम जनकल्याण के लिए होता है। राज्य का खजाना पंजाब के लोगों का है और सरकारी खजाने का एक-एक पैसा लोगों की भलाई के लिए खर्च किया जा रहा है। पिछली सरकारों के नेता सरकारी खजाने को अपनी निजी संपत्ति समझते थे, जबकि हम खुद को लोगों के पैसे का ट्रस्टी मानते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पीएसपीसीएल में सहायक पदों पर लगभग 600 और भर्ती के अवसर पहले ही पैदा किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और मजबूत हुए हैं।

नवनियुक्त कर्मचारियों को ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करते हुए उन्होंने युवाओं को यूपीएससी परीक्षाओं की तैयारी करने और आईएएस तथा आईपीएस अधिकारी बनने की आकांक्षा रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार शिक्षा ढांचे को मजबूत कर रही है और बेहतरीन संस्थान स्थापित कर रही है, ताकि आम और जरूरतमंद परिवारों के बच्चे देश की प्रशासनिक व्यवस्था में उच्च पदों तक पहुंच सकें।

उन्होंने कहा कि यह शानदार बदलाव हर बच्चे को, चाहे उसकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने सिंचाई प्रणाली का भी बड़े स्तर पर कायाकल्प किया है और यह सुनिश्चित किया है कि नहर का पानी उन खेतों तक पहुंचे, जो दशकों से इस बहुमूल्य संसाधन से वंचित थे

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि मजबूत किए गए नहर नेटवर्क के जरिए अब लगभग 18,000 क्यूसेक पानी खेतों तक पहुंच रहा है, जो पूरी भाखड़ा नहर की क्षमता के बराबर है। “इससे भूजल पर निर्भरता काफी कम हुई है और कई क्षेत्रों में भूजल स्तर को एक से पांच मीटर तक सुधारने में मदद मिली है। हमारी सरकार पंजाब के बहुमूल्य जल संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और साथ ही यह भी सुनिश्चित कर रही है कि किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिले।”

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