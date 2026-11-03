पंजाब: सीएम मान का युवाओं को दिवाली तोहफा, 801 को बांटे सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने उन पर बार-बार यह आरोप लगाया है कि वे सरकारी खजाने को लूट रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा किया जाने वाला हर काम जनकल्याण के लिए होता है। राज्य का खजाना पंजाब के लोगों का है और सरकारी खजाने का एक-एक पैसा लोगों की भलाई के लिए खर्च किया जा रहा है। पिछली सरकारों के नेता सरकारी खजाने को अपनी निजी संपत्ति समझते थे, जबकि हम खुद को लोगों के पैसे का ट्रस्टी मानते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पीएसपीसीएल में सहायक पदों पर लगभग 600 और भर्ती के अवसर पहले ही पैदा किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और मजबूत हुए हैं।

नवनियुक्त कर्मचारियों को ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करते हुए उन्होंने युवाओं को यूपीएससी परीक्षाओं की तैयारी करने और आईएएस तथा आईपीएस अधिकारी बनने की आकांक्षा रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार शिक्षा ढांचे को मजबूत कर रही है और बेहतरीन संस्थान स्थापित कर रही है, ताकि आम और जरूरतमंद परिवारों के बच्चे देश की प्रशासनिक व्यवस्था में उच्च पदों तक पहुंच सकें।

उन्होंने कहा कि यह शानदार बदलाव हर बच्चे को, चाहे उसकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने सिंचाई प्रणाली का भी बड़े स्तर पर कायाकल्प किया है और यह सुनिश्चित किया है कि नहर का पानी उन खेतों तक पहुंचे, जो दशकों से इस बहुमूल्य संसाधन से वंचित थे

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि मजबूत किए गए नहर नेटवर्क के जरिए अब लगभग 18,000 क्यूसेक पानी खेतों तक पहुंच रहा है, जो पूरी भाखड़ा नहर की क्षमता के बराबर है। “इससे भूजल पर निर्भरता काफी कम हुई है और कई क्षेत्रों में भूजल स्तर को एक से पांच मीटर तक सुधारने में मदद मिली है। हमारी सरकार पंजाब के बहुमूल्य जल संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और साथ ही यह भी सुनिश्चित कर रही है कि किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिले।”