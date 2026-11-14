पंजाब: फरीदकोट जेल में बंद अपने बेटों के लिए नशा लेकर पहुंची मां, कपड़ों में तलाशी पर मिला नशीला पदार्थ

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पुलिस के अनुसार, बाघापुराना निवासी करमजीत कौर अपने दो बेटों अशोक कुमार और सौरव कुमार से मुलाकात करने केंद्रीय जेल पहुंची थी। मुलाकात के बाद उसके द्वारा दिए गए कपड़ों की जांच जब स्कैनिंग मशीन से की गई तो उनमें से 38 ग्राम चिट्टे जैसा दिखाई देने वाला नशीला पदार्थ बरामद हुआ।जेल प्रशासन की ओर से पूछताछ किए जाने पर हवालाती अशोक कुमार और सौरव कुमार ने बताया कि उक्त नशीला पदार्थ उन्होंने जेल में ही बंद हवालाती मोगा जिले के निवासी जगसीर सिंह, हरजिंदर सिंह और हरप्रीत सिंह के साथ मिलकर मंगवाया था। इस मामले में जेल के सहायक अधीक्षक प्रभदयाल सिंह की शिकायत के आधार पर थाना सिटी पुलिस ने करमजीत कौर, उसके बेटों अशोक कुमार व सौरव कुमार के अलावा जगसीर सिंह, हरजिंदर सिंह और हरप्रीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।इस मामले में डीएसपी तरलोचन सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा नशा पहुंचाने वाली की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। साथ ही नामजद हवालातियों को प्रोडक्शन वारंट पर लाकर पूछताछ की जाएगी और बरामद नशीले पदार्थ के बैकवर्ड व फारवर्ड लिंक को खंगाला जाएगा।