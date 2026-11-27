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सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट अमन मित्तल, पंजाब सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल हरिंदर पाल सिंह ईशर, प्रतिवादी नंबर-5 की ओर से एडवोकेट बलराम सिंह और प्रतिवादी नंबर-7 की ओर से एडवोकेट दीपक अग्रवाल पेश हुए। एडवोकेट बलराम सिंह ने पक्षकार से निर्देश न मिलने की बात कही, जबकि एडवोकेट दीपक अग्रवाल ने अपना वकालतनामा दाखिल किया। अदालत ने अब निगम कमिश्नर को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।जसपाल सिंह व अन्य दुकानदारों ने एडवोकेट अमन मित्तल के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका के अनुसार, मार्केट के बूथ नंबर-1 पर चल रहे चिकन कॉर्नर के बाहर सार्वजनिक पार्किंग की जगह पर अवैध काउंटर लगाया गया है। यहां बिना आबकारी लाइसेंस के शराब और मीट परोसा जाता है। शराब पीने के बाद कुछ लोग दुकानों के सामने गंदगी फैलाते हैं और विरोध करने पर दुकानदारों को धमकियां देते हैं। इस स्थिति के कारण बाजार में परिवारों और महिला ग्राहकों का आना कम हो गया है।याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, उन्होंने इस अवैध गतिविधि को रुकवाने के लिए प्रशासन को कई बार शिकायतें दीं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 23 मई, 26 जून और 25 सितंबर को एसएसपी बठिंडा को लिखित शिकायतें भेजी गईं। 25 मई को थाना कैनाल कॉलोनी के एसएचओ को शिकायत दी गई। 1 जुलाई को नगर निगम में डायरी नंबर 3342 के तहत शिकायत दर्ज करवाई गई। बावजूद इसके, न तो अवैध अहाता बंद करवाया गया और न ही पार्किंग से अतिक्रमण हटाया गया।दुकानदारों ने याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(g) और 21 के तहत अपने अधिकारों के हनन का हवाला दिया है। उन्होंने अतिक्रमण हटाने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए समयबद्ध कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में पंजाब सरकार, डीजीपी, एसएसपी बठिंडा, थाना कैनाल कॉलोनी के एसएचओ और नगर निगम कमिश्नर समेत कुल आठ पक्षों को प्रतिवादी बनाया गया है।