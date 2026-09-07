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पंजाब: वित्त मंत्री की जनसभा में बोलने से रोका तो शख्स ने उठाया आत्मघाती कदम, निगला जहर

Mon, 07 Sep 2026 06:22 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, सुनाम
संवाद न्यूज एजेंसी, सुनाम Published by: शाहिल शर्मा Updated Mon, 07 Sep 2026 06:22 PM IST
सार

पंजाब में वित्त मंत्री की जनसभा में जब एक शख्स को अपनी बात नहीं रखने दी गई तो वह इतना आहत हो गया कि घर जाकर जहर खा लिया। परिजनों ने यह जानकारी दी है। 

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Man takes drastic step after being stopped from speaking at Finance Minister's public meeting.
पीड़ित शख्स - फोटो : वीडियो ग्रैब

विस्तार
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दिड़बा विधानसभा हलके के गांव तूरबंजारा में जनसभा के दौरान अपनी बात न रख पाने से आहत एक व्यक्ति द्वारा आत्मघाती कदम उठाने का मामला सामने आया है। गांव निवासी गुलज़ार सिंह (60) ने सोमवार दोपहर संदिग्ध जहरीला पदार्थ निगल लिया। उसे गंभीर हालत में संगरूर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए पटियाला रेफर कर दिया।

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रविवार को थी वित्त मंत्री की जनसभा 
परिजनों के मुताबिक रविवार को गांव के गुरुद्वारा साहिब में जनसभा थी जिसे पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने संबोधित किया था। परिजनों का आरोप है कि इस कार्यक्रम के दौरान गुलज़ार सिंह इलाके में नशे के मुद्दे को मंत्री के समक्ष उठाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलने का प्रयास किया। वहां मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और जबरन वापस घर भेज दिया।
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पीड़ित के परिजनों का आरोप है कि रविवार को सार्वजनिक रूप से रोके जाने और अपनी बात न रख पाने के कारण गुलज़ार सिंह गहरे मानसिक तनाव में थे। इसी बात से आहत होकर उन्होंने सोमवार दोपहर घर पर संदिग्ध ज़हरीली वस्तु निगल ली।
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डीएसपी दिड़बा डॉ. रूपिंदर कौर बाजवा ने बताया कि पीड़ित व्यक्ति फिलहाल उपचाराधीन है। पुलिस प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और परिवार के बयानों के आधार पर नियमानुसार आगामी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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