चंडीगढ़ पुलिस की पीसीआर वैन पर हमला: दो युवकों ने डंडा मार तोड़े शीशे, मौके पर मचा हड़कंप

इंदिरा कॉलोनी मनीमाजरा में खेड़ा मंदिर के पास सोमवार शाम करीब सवा सात बजे खड़ी पुलिस पीसीआर पर दो युवकों ने डंडों से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में पीसीआर के शीशे टूट गए। उस समय वाहन में महिला कांस्टेबल प्रियंका और चालक कांस्टेबल राजेश मौजूद थे। दोनों पुलिसकर्मी हमले में बाल-बाल बच गए।

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जानकारी के अनुसार, महिला कांस्टेबल प्रियंका पीसीआर में बैठकर लॉग बुक भर रही थी जबकि कांस्टेबल राजेश चालक की सीट पर मौजूद थे। इसी दौरान दो युवक हाथों में डंडे लेकर पीसीआर के पास पहुंचे। पुलिसकर्मी कुछ समझ पाते, इससे पहले ही युवकों ने वाहन पर डंडों से हमला शुरू कर दिया।हमले के दौरान पीसीआर के शीशे टूट गए। अचानक हुए हमले से दोनों पुलिसकर्मी सहम गए। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और दोनों युवकों को काबू कर लिया।प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों युवकों में से एक के मानसिक रूप से बीमार होने की बात सामने आई है। वहीं, उसके साथ मौजूद दूसरे युवक की भूमिका की पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लेकर घटना के कारणों और हमले के पीछे की वजह की जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि युवकों ने अचानक पीसीआर को निशाना क्यों बनाया?