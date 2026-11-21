पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हुसैनीवाला बॉर्डर पर हुसैनीवाला विरासती कॉम्प्लेक्स का नींव पत्थर रखा था। इस कॉम्प्लेक्स के तहत 24.49 लाख रुपये की लागत से भारत-पाकिस्तान युद्ध वॉर मेमोरियल बनाया जा रहा है। इसमें युद्ध के दौरान भारतीय सेना के जवानों की बहादुरी, उनके शौर्य और शहादत की गाथाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही युद्ध के दौरान दोनों देशों को हुए नुकसान और भारतीय सेना की ओर से लड़ी गई लड़ाई को डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाएगा।सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों की बहादुरी और उनके साहसिक कारनामों को भी वॉर मेमोरियल में दर्शाया जाएगा। इसके अलावा यहां शिक्षा पार्क का निर्माण किया जा रहा है। इसमें बच्चों के लिए ऐसी गतिविधियां और आकर्षण विकसित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से वे खेल-खेल में ज्ञान हासिल कर सकेंगे।

हुसैनीवाला बॉर्डर स्थित शहीदी स्मारक के नजदीक भारत-पाकिस्तान के बीच हुए 1965 और 1971 के युद्धों की यादों को संजोने के लिए वार मेमोरियल का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा यहां शिक्षा पार्क और झील भी बनाई जा रही है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद हुसैनीवाला बॉर्डर पर्यटन स्थल के रूप में नई पहचान बनाएगा और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा।

पर्यटकों के मनोरंजन के लिए एक झील भी बनाई जा रही है, जिसमें बोटिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे पर्यटक झील में नौका विहार का आनंद ले सकेंगे।

बता दें कि शहीदी स्मारक पर लाइट एंड साउंड सिस्टम स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से शहीदों के जीवन और उनके बलिदान से जुड़ी जानकारी दिखाई जाती है।



पूरे शहीदी स्थल का सौंदर्यीकरण भी किया जा रहा है। हुसैनीवाला विरासती कॉम्प्लेक्स से संबंधित जानकारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि दूरदराज के लोग घर बैठे इसके इतिहास और विशेषताओं के बारे में जानकारी हासिल कर सकें और यहां आने की योजना बना सकें।



शहीदी स्मारक पर बनी हैं महान शहीदों की समाधियां

हुसैनीवाला बॉर्डर स्थित शहीदी स्मारक पर शहीद-ए-आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के अलावा बटुकेश्वर दत्त की समाधि भी बनी हुई है। इसके साथ ही भगत सिंह की माता विद्यावती की समाधि भी यहां स्थित है।