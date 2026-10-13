फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Instagram influencer scooter set on fire in Jalandhar

इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की स्कूटी जलाई: सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, पीड़ित बोला-मुझे मिल रही थी धमकियां

Tue, 13 Oct 2026 11:51 AM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Published by: शाहिल शर्मा Updated Tue, 13 Oct 2026 11:51 AM IST
सार

पीड़ित ने बताया कि उन्हें लंबे समय से धमकियां मिल रही थीं जिसके बाद उनकी स्कूटी में किसी ने आग लगा दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। 

विज्ञापन
Instagram influencer scooter set on fire in Jalandhar
जालंधर में इन्फ्लुएंसर की स्कूटी जलाई - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जालंधर में फेमस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ‘बाबा जी’ की स्कूटी को देर रात आग लगाने का मामला सामने आया है। घर के बाहर खड़ी उनकी कस्टमाइज्ड स्कूटी को एक अज्ञात व्यक्ति ने कथित तौर पर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। आगजनी की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। 
विज्ञापन




घटना में स्कूटी पूरी तरह जलकर राख हो गई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित बाबा जी के अनुसार, उन्होंने रोजाना की तरह रात को अपनी स्कूटी घर के बाहर खड़ी की थी। देर रात एक अज्ञात व्यक्ति बाइक पर वहां पहुंचा। आरोप है कि उसने स्कूटी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी और मौके से फरार हो गया। स्कूटी से आग की लपटें उठती देख बाबा जी और उनके परिवार के सदस्य बाहर आए और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक स्कूटी बुरी तरह जल चुकी थी। 
विज्ञापन


बाबा जी ने बताया कि पिछले कुछ समय से उन्हें अज्ञात नंबरों से धमकी भरे फोन कॉल और मैसेज मिल रहे थे। उस समय उन्होंने इसे किसी की शरारत या मजाक समझकर गंभीरता से नहीं लिया था। हालांकि, अब स्कूटी को आग लगाने की घटना के बाद उनका परिवार दहशत में है। पीड़ित को आशंका है कि इस वारदात का संबंध पहले मिली धमकियों से हो सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस संबंध की अभी पुष्टि नहीं हुई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में ली। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी और उसकी बाइक की पहचान करने में जुटी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी का पता लगाने के लिए जांच जारी है और पहचान होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed