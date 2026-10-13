इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की स्कूटी जलाई: सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, पीड़ित बोला-मुझे मिल रही थी धमकियां

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घटना में स्कूटी पूरी तरह जलकर राख हो गई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित बाबा जी के अनुसार, उन्होंने रोजाना की तरह रात को अपनी स्कूटी घर के बाहर खड़ी की थी। देर रात एक अज्ञात व्यक्ति बाइक पर वहां पहुंचा। आरोप है कि उसने स्कूटी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी और मौके से फरार हो गया। स्कूटी से आग की लपटें उठती देख बाबा जी और उनके परिवार के सदस्य बाहर आए और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक स्कूटी बुरी तरह जल चुकी थी।बाबा जी ने बताया कि पिछले कुछ समय से उन्हें अज्ञात नंबरों से धमकी भरे फोन कॉल और मैसेज मिल रहे थे। उस समय उन्होंने इसे किसी की शरारत या मजाक समझकर गंभीरता से नहीं लिया था। हालांकि, अब स्कूटी को आग लगाने की घटना के बाद उनका परिवार दहशत में है। पीड़ित को आशंका है कि इस वारदात का संबंध पहले मिली धमकियों से हो सकता है।इस संबंध की अभी पुष्टि नहीं हुई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में ली। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी और उसकी बाइक की पहचान करने में जुटी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी का पता लगाने के लिए जांच जारी है और पहचान होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।