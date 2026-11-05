मोहाली के हॉकी स्टेडियम में गुरुवार को भारतीय हॉकी के लिए दो यादगार पल देखने को मिले। एक तरफ भारतीय मिडफील्डर हार्दिक सिंह ने अपने करियर का 200वां अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेलकर बड़ी उपलब्धि हासिल की तो दूसरी तरफ टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता नीलाकांता शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय हॉकी को अलविदा कह दिया। एक खिलाड़ी के करियर का नया मील का पत्थर और दूसरे की भावुक विदाई ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल को और खास बना दिया।



हार्दिक सिंह के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी यादगार रही क्योंकि जिस मोहाली स्टेडियम में उन्होंने अपने 200 अंतरराष्ट्रीय मैच पूरे किए, कभी वहीं वह एक ट्रेनी और बॉल-बॉय के रूप में मौजूद रहते थे। वर्ष 2013 में इसी मैदान पर बॉल-बॉय की भूमिका निभाने वाले हार्दिक ने मेहनत और प्रतिभा के दम पर भारतीय हॉकी टीम में अपनी अलग पहचान बनाई। अब उसी मैदान पर 200 अंतरराष्ट्रीय मैच पूरे करना उनके सफर का बेहद खास पड़ाव बन गया।



200 नंबर की जर्सी देकर किया सम्मानित

हार्दिक की इस उपलब्धि पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने उन्हें 200 नंबर वाली विशेष जर्सी भेंट कर सम्मानित किया। 28 वर्षीय हार्दिक ने वर्ष 2018 में अंतरराष्ट्रीय हॉकी में पदार्पण किया था। वह टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं। वर्ष 2023 में उन्हें एफआईएच प्लेयर ऑफ द ईयर के सम्मान से भी नवाजा जा चुका है।



नीलाकांता ने 163 मैचों के बाद लिया संन्यास

इसी बीच भारतीय मिडफील्डर नीलाकांता शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेकर अपने नौ साल के सफर पर विराम लगा दिया। मणिपुर के रहने वाले नीलाकांता ने भारत की ओर से 163 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले और इस दौरान 20 गोल किए। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रहे नीलाकांता ने अपने करियर में कई यादगार प्रदर्शन किए। उन्होंने संन्यास के फैसले के पीछे युवाओं को मौका देने की सोच को अहम बताया। उनका कहना था कि यह फैसला उन्होंने अपनी इच्छा से लिया है और देश में कई प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवसर मिलने का इंतजार कर रहे हैं। अब वह अपने गृह राज्य मणिपुर में जूनियर और युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देकर हॉकी के विकास में योगदान देना चाहते हैं।



साथियों ने हवा में उछालकर दी विदाई

नीलाकांता के संन्यास की खबर ने भारतीय टीम के खिलाड़ियों को भावुक कर दिया। जब उन्होंने अपने साथियों के साथ अंतरराष्ट्रीय हॉकी से विदाई का फैसला साझा किया तो खिलाड़ियों ने उन्हें हवा में उछालकर सम्मान दिया। यह पल टीम के बीच उनके प्रति सम्मान और आपसी जुड़ाव को दिखाने वाला रहा। भारतीय हॉकी के इन दोनों पलों ने साबित किया कि इस खेल में जहां एक पीढ़ी अपने अनुभव से नई ऊंचाइयां छू रही है, वहीं दूसरी पीढ़ी को आगे बढ़ने का मौका देने के लिए रास्ता भी तैयार कर रही है।