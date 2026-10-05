चंडीगढ़ सेक्टर-2 में कोठी सील: एस्टेट कार्यालय को मिले थे कई वायलेशन, भेजे गए थे नोटिस
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Mon, 05 Oct 2026 02:25 PM IST
सार
कोठी में एस्टेट कार्यालय को कई वायलेशन मिले थे। बताया जाता है कि कोठी के मालिक को कई बार नोटिस भेजे गए लेकिन वायलेशन को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करवाई गई।
विज्ञापन
विस्तार
चंडीगढ़ सेक्टर-2 में सोमवार को एस्टेट कार्यालय के कर्मचारियों ने चार कनाल की एक कोठी को सील कर दिया। कोठी में एस्टेट कार्यालय को कई वायलेशन मिले थे। बताया जाता है कि कोठी के मालिक को कई बार नोटिस भेजे गए लेकिन वायलेशन को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करवाई गई। इसके बाद एस्टेट कार्यालय में सोमवार को कार्रवाई करते हुए इस कोठी को सील कर दिया।
विज्ञापन