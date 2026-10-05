चंडीगढ़ सेक्टर-2 में कोठी सील: एस्टेट कार्यालय को मिले थे कई वायलेशन, भेजे गए थे नोटिस

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चंडीगढ़ सेक्टर-2 में सोमवार को एस्टेट कार्यालय के कर्मचारियों ने चार कनाल की एक कोठी को सील कर दिया। कोठी में एस्टेट कार्यालय को कई वायलेशन मिले थे। बताया जाता है कि कोठी के मालिक को कई बार नोटिस भेजे गए लेकिन वायलेशन को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करवाई गई। इसके बाद एस्टेट कार्यालय में सोमवार को कार्रवाई करते हुए इस कोठी को सील कर दिया।