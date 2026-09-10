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गुलजार सिंह मौत मामला: परिवार ने लगाया जबरन अंतिम संस्कार करवाने का आरोप, जनता से की भावुक अपील

Thu, 10 Sep 2026 10:52 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, सुनाम ऊधम सिंह वाला
संवाद न्यूज एजेंसी, सुनाम ऊधम सिंह वाला Published by: Nivedita Updated Thu, 10 Sep 2026 10:52 AM IST
सार

दिड़बा के गांव तूरबंजारा में वित्तमंत्री की जनसभा में गुलजार सिंह को नशे पर सवाल पूछने के बाद अपमानित किया गया। इस पर उसने जहर खाकर जान दे दी थी। अब इस मामले में सियासत गरमा गई है।

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Gulzar Singh death case Family demands FIR
गुलजार सिंह के परिवार ने मांगा इंसाफ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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नशे का दर्द बयान करने वाले गुलजार सिंह की मौत का मामला अब केवल एक सुसाइड नहीं, बल्कि सत्ता और पुलिस-प्रशासन के खिलाफ एक बड़े जन-आक्रोश में बदल चुका है। 
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मृतक के परिवार ने प्रशासन और सरकार को सीधी चेतावनी दी है। परिवार ने साफ कहा है कि जब तक मुख्य आरोपियों और मंत्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक वे न तो अस्थियां विसर्जित करेंगे और ना ही भोग की रस्म अदा करेंगे।
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जबरन अंतिम संस्कार कराने का आरोप
गुलजार सिंह की पत्नी और उनके तीनों बेटों ने गंभीर आरोप लगाते हुए खुलासा किया कि उन्हें गुमराह करके जल्दबाजी में गुलजार सिंह का जबरन अंतिम संस्कार करवा दिया। परिवार का कहना है कि गुलजार सिंह ने मरने से पहले साफ तौर पर अपनी अंतिम वीडियो में उन चेहरों को बेनकाब किया था, जिन्होंने मंत्री के सामने सवाल पूछने पर उन पर दबाव बनाया और बेइज्जत किया। परिवार अब वीडियो में नामजद सभी दोषियों को सलाखों के पीछे भेजने की मांग पर अड़ा हुआ है।
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पंजाब की जनता साथ आए 
गुलजार सिंह के बेटों ने पूरे पंजाब की जनता से अपील की है। परिवार का कहना है कि यह लड़ाई केवल उनके पिता की मौत की नहीं, बल्कि पंजाब के हर उस बाप की है जिसका बेटा नशे की गिरफ्त में है। जब तक इंसाफ की आखिरी चौखट तक लड़ाई नहीं पहुंचती, वे पीछे हटने वाले नहीं हैं।
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