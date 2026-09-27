ट्राईसिटी मैराथन: साइना नेहवाल ने बढ़ाया हौसला, फिटनेस और नशा मुक्ति के लिए दाैड़ा चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Sun, 27 Sep 2026 08:23 AM IST
सार
मैराथन चंडीगढ़ क्लब ग्राउंड सेक्टर-1 से शुरू हुई। मैराथन में -21 किमी (हाफ मैराथन),10 किमी रन, 3 किमी रन रखी गई है।
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विस्तार
फिटनेस को जीवनशैली बनाने, युवाओं को नशे से दूर रखने और बढ़ते डिजिटल फ्रॉड के प्रति जागरूकता फैलाने के संदेश के साथ चंडीगढ़ में ट्राईसिटी मैराथन का आयोजन किया गया।
भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल मैराथन में पहुंचकर प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया और फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली का संदेश दिया। मैराथन में अलग-अलग दूरी की दौड़े आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
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मैराथन चंडीगढ़ क्लब ग्राउंड सेक्टर-1 से शुरू हो रही है और वहीं समाप्त होगी। मैराथन में - 21 किमी (हाफ मैराथन),10 किमी रन, 3 किमी रन रखी गई है। तीनों मैराथन में पहले तीन स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को इनाम मिलेगा।
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भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल मैराथन में पहुंचकर प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया और फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली का संदेश दिया। मैराथन में अलग-अलग दूरी की दौड़े आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
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मैराथन चंडीगढ़ क्लब ग्राउंड सेक्टर-1 से शुरू हो रही है और वहीं समाप्त होगी। मैराथन में - 21 किमी (हाफ मैराथन),10 किमी रन, 3 किमी रन रखी गई है। तीनों मैराथन में पहले तीन स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को इनाम मिलेगा।