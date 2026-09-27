ट्राईसिटी मैराथन: साइना नेहवाल ने बढ़ाया हौसला, फिटनेस और नशा मुक्ति के लिए दाैड़ा चंडीगढ़

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भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल मैराथन में पहुंचकर प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया और फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली का संदेश दिया। मैराथन में अलग-अलग दूरी की दौड़े आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।मैराथन चंडीगढ़ क्लब ग्राउंड सेक्टर-1 से शुरू हो रही है और वहीं समाप्त होगी। मैराथन में - 21 किमी (हाफ मैराथन),10 किमी रन, 3 किमी रन रखी गई है। तीनों मैराथन में पहले तीन स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को इनाम मिलेगा।