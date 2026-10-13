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फरीदकोट में संपत्ति विवाद का दर्दनाक अंत: पित्रा-पुत्र ने निगला जहर, दोनों की मौत

Tue, 13 Oct 2026 12:29 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदकोट
संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदकोट Published by: शाहिल शर्मा Updated Tue, 13 Oct 2026 12:29 PM IST
सार

फरीदकोट में संपत्ति विवाद के चलते पिता और बेटे ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। इस घटना में दोनों की मौत हो गई। लंबे समय से दोनों में विवाद चल रहा था। 

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Father and son die after consuming poison in Faridkot
पिता-पुत्र ने किया सुसाइड - फोटो : सांकेतिक तस्वीर

विस्तार
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फरीदकोट के उपमंडल जैतो के गांव चंदभान में घरेलू विवाद के चलते पिता-पुत्र की जहरीला पदार्थ निगलने से मौत हो गई। घटना सोमवार रात की है। मृतकों की पहचान हरपाल राम (60) और उसके बेटे सुखविंदर सिंह उर्फ सोनू (22) के रूप में हुई है। जैतो पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, हरपाल राम सेना से रिटायर थे। 

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ग्रामीणों के मुताबिक, पिता-पुत्र के बीच संपत्ति को लेकर अक्सर विवाद होता रहता था। सोमवार रात भी दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद उन्होंने जहरीला पदार्थ निगल लिया। परिजन दोनों को पहले गोनियाना मंडी के निजी अस्पताल ले गए, जहां से उन्हें बठिंडा रेफर कर दिया गया। 
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उपचार के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। ग्रामीणों के अनुसार, हरपाल राम की दो शादियां हुई थी। पत्नी की मौत के बाद परिवार ने विधवा भाभी को उसके घर बिठाया था। डीएसपी जैतो इकबाल सिंह संधू ने बताया कि पुलिस परिजनों के बयान दर्ज कर रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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