लांछन पर दी जान: दोस्त की बहन की अश्लील तस्वीरों के शक में युवक की पिटाई, गोली मार कर दी जान; तीन दोस्त नामजद

मारपीट के बाद सुरेश घर लौट आया। परिवार ने उसे समझाया कि सुबह पंचायत और पुलिस को मामले की जानकारी दी जाएगी। रात करीब साढ़े आठ बजे परिवार ने छत से गोली चलने की आवाज सुनी। नरेश ने छत पर जाकर देखा तो सुरेश गंभीर हालत में चारपाई पर पड़ा था और पास में पिस्तौल पड़ी थी। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में थाना जैतो के एसएचओ नवप्रीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने नरेश के बयान के आधार पर मनीष कुमार, विशाल उर्फ सालू और लक्की के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में कार्रवाई कर रही है। पुलिस के अनुसार मृतक के पास कोई लाइसेंसी हथियार नहीं था। इस्तेमाल की गई पिस्तौल कहां से आई, इसकी भी जांच की जा रही है।