'पंजाब का पैसा बाहर जा रहा': चन्नी का आप पर हमला, 'बाहरी चला रहे सरकार, गिनाए कई नाम; एक रह चुका डिप्टी सीएम'

'एलपीयू में हिंसा के पीछे आप'

चन्नी ने सरकार से इन लोगों की नियुक्तियों, उनके पदों, वेतन, सरकारी रिहायश और अन्य सुविधाओं को लेकर पंजाब की जनता के सामने स्थिति स्पष्ट की है। लवली यूनिवर्सिटी में हुए हंगामे की जांच करने की मांग करते हुए चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि यूनिवर्सिटी का मालिक राज्य सभा सदस्य आप को छोड़ कर भाजपा में चला गया इसलिए आप पार्टी इस में शामिल है और केसे हो सकता है कि यूनिवर्सिटी में बाहर के लोग घुस जाएं और हंगामा करें।