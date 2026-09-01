पठानकोट के युवक की कनाडा में हत्या: पार्टी के दाैरान मारी गोली, तीन माह पहले ही विदेश गया था हरजस

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मृतक की पहचान हरजस सिंह 24 वर्षीय सुंदरनगर पठानकोट के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी मुताबिक हरजस करीब तीन माह पहले अपने बेहतर भविष्य और रोजगार की तलाश में पठानकोट से अमेरिका गया था। वहां वह एक स्टोर में काम करने लगा।गत दिनों हरजस कनाडा के कैलगरी में एक पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचा। वहीं एक अज्ञात शख्स ने हरजस को किसी बात को लेकर गोली मार दी। इस पूरी घटना से पठानकोट में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों को जैसे ही पता चला कि उनके बेटे की गोली लगने से मौत हो गई है तो उनका रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों व अन्य लोगों की सरकार से मांग की है कि हरजस का पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने के लिए मदद की जाए।