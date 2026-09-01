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ग्वालियर: दो साल का प्यार, फिर शादी से इनकार...कार में बैठाकर ले गए और चुनरी से घोंट दिया प्रेमिका का गला

Tue, 01 Sep 2026 05:07 PM IST
ग्वालियर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर Published by: ग्वालियर ब्यूरो Updated Tue, 01 Sep 2026 05:07 PM IST
सार

ग्वालियर में 17 वर्षीय किशोरी की हत्या की गुत्थी पुलिस ने 12 घंटे में सुलझाने का दावा किया है। प्रेमी ईशान खान और उसके रिश्ते के भाई अरबाज खान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक, शादी से इनकार के बाद चुनरी से गला घोंटकर हत्या की गई।

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17-year-old girl murdered for refusing marriage: Lover and his accomplice arrested case solved within 12 hours
सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 17 वर्षीय किशोरी की हत्या की गुत्थी पुलिस ने महज 12 घंटे में सुलझाने का दावा किया है। कंपू थाना पुलिस ने मामले में किशोरी के प्रेमी ईशान खान और उसके दोस्त व रिश्ते के भाई अरबाज खान को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों ने पूछताछ में हत्या में अपनी भूमिका स्वीकार की है। वारदात में इस्तेमाल की गई बलेनो कार भी जब्त कर ली गई है।

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किशोरी का शव सोमवार को कैंसर पहाड़िया क्षेत्र में झाड़ियों के बीच मिला था। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर कंपू थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान किशोरी के गले पर कसने के निशान मिले, जिसके बाद पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच शुरू की।

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पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, किशोरी और आरोपी ईशान खान के बीच करीब दो साल से प्रेम संबंध थे। दोनों के परिवारों को भी इस रिश्ते की जानकारी थी। हालांकि, पिछले कुछ समय से किशोरी ईशान से दूरी बनाने लगी थी। वहीं, उसके परिजन उसका रिश्ता कहीं और तय करने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक, इसी बात से नाराज ईशान ने अपने दोस्त और रिश्ते के भाई अरबाज खान के साथ मिलकर किशोरी की हत्या की कथित साजिश रची।

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किशोरी नया बाजार स्थित एक साड़ी सेंटर में काम करती थी। पुलिस के अनुसार, रविवार को वह दुकान से घर लौट रही थी। इसी दौरान दोनों आरोपी उसे केआरजी कॉलेज के पास से जबरन बलेनो कार में बैठाकर कैंसर पहाड़िया की ओर ले गए। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी पहले से किशोरी और उसके आने-जाने के रास्ते की रैकी कर रहे थे।


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कैंसर पहाड़िया पहुंचने के बाद ईशान ने किशोरी पर शादी के लिए दबाव बनाया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। पुलिस के मुताबिक, इसके बाद दोनों आरोपियों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। आरोप है कि अरबाज ने किशोरी के हाथ पकड़ लिए, जबकि ईशान ने चुनरी से उसका गला घोंट दिया। हत्या के बाद दोनों आरोपी शव को झाड़ियों में छोड़कर फरार हो गए।

रविवार रात किशोरी के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने गुमशुदगी और अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। परिजनों ने पुलिस को ईशान पर संदेह भी जताया था। जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें ईशान किशोरी की दुकान के आसपास नजर आया। वारदात में इस्तेमाल कार के नंबर के आधार पर पुलिस उसके मालिक तक पहुंची। पूछताछ में पता चला कि कार ईशान मांगकर ले गया था। पुलिस ने पहले अरबाज को पकड़ा और उससे पूछताछ के बाद सोमवार रात ईशान को भी गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में शादी से इनकार हत्या की मुख्य वजह सामने आई है। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस मामले की हर कड़ी की जांच कर रही है।

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