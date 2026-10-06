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चंडीगढ़ में 'वोट बचाओ, देश बचाओ' मार्च: कांग्रेस निकालेगी विशाल विरोध मार्च, सेक्टर 17 से होगा शुरू

Tue, 06 Oct 2026 10:21 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Tue, 06 Oct 2026 10:21 AM IST
सार

चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एचएस लकी ने आम जनता को इसमें शामिल होने का आमंत्रण दिया है। इस मार्च के जरिए विपक्षी दल चुनावी व्यवस्था, लोकतांत्रिक अधिकारों और देश के मौजूदा मुद्दों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे।

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Congress march in Chandigarh today vote bachao desh bachao
congress - फोटो : amar ujala

विस्तार
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चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस और 'इंडिया' गठबंधन के घटक दलों की ओर से आज शहर में एक विशाल विरोध मार्च निकाला जा रहा है। 'वोट बचाओ, देश बचाओ' के नारे के साथ आयोजित होने वाला यह मार्च सुबह 11:30 बजे सेक्टर 17 स्थित रिजर्व बैंक बिल्डिंग के पास से शुरू होगा और सेक्टर 17 के ही डीसी ऑफिस पर जाकर समाप्त होगा।
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चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एचएस लकी ने आम जनता को इसमें शामिल होने का आमंत्रण दिया है। इस मार्च के जरिए विपक्षी दल चुनावी व्यवस्था, लोकतांत्रिक अधिकारों और देश के मौजूदा मुद्दों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। चंडीगढ़ की राजनीति और आगामी रणनीतियों के लिहाज से इस मार्च को बेहद अहम माना जा रहा है।
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