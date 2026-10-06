चंडीगढ़ में 'वोट बचाओ, देश बचाओ' मार्च: कांग्रेस निकालेगी विशाल विरोध मार्च, सेक्टर 17 से होगा शुरू

विज्ञापन





चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एचएस लकी ने आम जनता को इसमें शामिल होने का आमंत्रण दिया है। इस मार्च के जरिए विपक्षी दल चुनावी व्यवस्था, लोकतांत्रिक अधिकारों और देश के मौजूदा मुद्दों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। चंडीगढ़ की राजनीति और आगामी रणनीतियों के लिहाज से इस मार्च को बेहद अहम माना जा रहा है।

विज्ञापन

चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस और 'इंडिया' गठबंधन के घटक दलों की ओर से आज शहर में एक विशाल विरोध मार्च निकाला जा रहा है। 'वोट बचाओ, देश बचाओ' के नारे के साथ आयोजित होने वाला यह मार्च सुबह 11:30 बजे सेक्टर 17 स्थित रिजर्व बैंक बिल्डिंग के पास से शुरू होगा और सेक्टर 17 के ही डीसी ऑफिस पर जाकर समाप्त होगा।