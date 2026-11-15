पंजाब: धूरी में छठ के रंग में रंगे सीएम भगवंत मान, बोले- पंजाब में हर धर्म और संस्कृति का सम्मान

CM @BhagwantMann ਨੇ ਛਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੌਕੇ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ਼ ਤਿਓਹਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਛਠ ਮਾਤਾ ਅੱਗੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। — AAP Punjab (@AAPPunjab) November 15, 2026

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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज छठ पूजा के समारोह में श्रद्धालुओं के साथ शिरकत की। उन्होंने सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दीं और सबकी खुशी, खुशहाली, अच्छे स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना की। त्योहार की आस्था, कृतज्ञता और एकता के संदेश पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब लोग एक-दूसरे के त्योहार आपसी उत्साह के साथ मनाते हैं, तो पंजाब की सांप्रदायिक सद्भावना और आपसी सम्मान की समृद्ध विरासत और अधिक मजबूत होती है।सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर छठ पूजा की कुछ झलकियां साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "आज मैंने धूरी में छठ पूजा में हिस्सा लिया और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त किया।" समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पूरे राज्य में हजारों लोग बड़ी श्रद्धा, उत्साह और धार्मिक भावना के साथ छठ पूजा मना रहे हैं। उन्होंने कहा, "मैं छठी मैया और सूर्य देव से सभी की शांति, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए प्रार्थना करता हूं और आशा करता हूं कि प्रेम, आपसी सम्मान तथा भाईचारे के रिश्ते और मजबूत होते रहेंगे।"त्योहार के महत्व का वर्णन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "छठ पूजा केवल एक धार्मिक त्योहार ही नहीं, बल्कि एक पवित्र अवसर है, जो आस्था, अनुशासन और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। सूर्य को जीवन, ऊर्जा, प्रकाश और अच्छे स्वास्थ्य के स्रोत के रूप में पूजा जाता है, जो हमें हमारे अस्तित्व में प्रकृति के योगदान की याद दिलाता है।"उन्होंने आगे कहा, "डूबते और उगते सूर्य दोनों को अर्घ्य देने की परंपरा छठ पूजा के सबसे विशिष्ट पहलुओं में से एक है। यह हमें जीवन के हर चरण और प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करना सिखाती है। यह त्योहार हमें स्वच्छता, संयम, अनुशासन और प्रकृति के साथ गहरा संबंध स्थापित करने के लिए भी प्रेरित करता है।"बिहार और पूर्वांचल से पंजाब आकर बसे लोगों के योगदान की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "हमारे प्रवासी भाई-बहन पंजाब की तरक्की और खुशहाली में अनमोल योगदान दे रहे हैं। उनकी कड़ी मेहनत, लगन और समर्पण कृषि, उद्योग, व्यापार तथा कई अन्य क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राज्य के विकास में उनका योगदान बेमिसाल है।"मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "बिहार और पूर्वांचल के हमारे भाई-बहनों के साथ हमारा रिश्ता केवल रोजगार तक सीमित नहीं है। यह सांस्कृतिक साझेदारी, आपसी विश्वास, प्रेम और भाईचारे की मजबूत जड़ों से जुड़ा हुआ है। पंजाब में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हमारे बड़े परिवार का हिस्सा है और राज्य की तरक्की में योगदान देने वाले समाज के हर वर्ग का सम्मान करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।"