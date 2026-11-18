सुबह हड़ताल शुरू होते ही अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई। कार्ड विंडो खाली पड़ी थी, ओपीडी में पर्ची नहीं कट रही थी और इमरजेंसी में भी स्टाफ नदारद था। दूर-दराज से आए मरीजों को समझ नहीं आ रहा था कि जाएं तो कहां जाएं। बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे कतारों में खड़े अपनी बारी का इंतजार करते रहे।सूचना मिलते ही पीएमओ डॉ. आरएस चौहान ने मोर्चा संभाला और पूरे अस्पताल का जायजा लिया। जिन विंडो और काउंटरों पर कर्मचारी नहीं थे, वहां अपने ऑफिस का स्टाफ लगाया गया।इमरजेंसी में भी वैकल्पिक व्यवस्था कर मरीजों को राहत दिलाने की कोशिश की गई। इसके बावजूद दोपहर तक अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। करीब दो घंटे की हड़ताल के बाद हालात सामान्य होते दिखाई दिए। दरअसल, स्वास्थ्य विभाग ने मरीज आशीष कुमार (अब मृतक) के इलाज में लापरवाही बरतने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है।

महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा डॉ. मनीष बंसल की ओर से 16.11.2026 को जारी कार्यालय आदेश के तहत छह नर्सिंग अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन के दौरान इनका मुख्यालय अंबाला कर दिया गया है। निलंबित किए गए नर्सिंग स्टाफ में मोनिका वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी, रेणु बाला नर्सिंग अधिकारी, पूजा नर्सिंग अधिकारी, अजय नर्सिंग अधिकारी, सुनील नर्सिंग अधिकारी तथा मनजीत नर्सिंग अधिकारी शामिल हैं।



इस आदेश में डॉक्टरों का नाम नहीं है। इसी बात को लेकर नर्सिंग स्टाफ में रोष है। कर्मचारियों का कहना है कि एक ही मामले में सिर्फ नर्सिंग स्टाफ को निशाना बनाया गया है, जबकि इलाज की जिम्मेदारी पूरी टीम की थी। बताया जा रहा है कि 11 अक्टूबर को आशीष कुमार के इलाज के दौरान लापरवाही बरती गई थी।



इसी मामले में यह कार्रवाई हुई है। कार्रवाई के बाद से ही नर्सिंग स्टाफ में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों को भी जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए था। हड़ताल पर गए कर्मचारियों ने निलंबन वापस लेने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती, आंदोलन जारी रहेगा। उधर, अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मरीजों को परेशानी न हो, इसके लिए हर संभव व्यवस्था की जा रही है। अस्पताल में हड़ताल से एक बार फिर यह सवाल खड़ा हो गया है कि विभागीय कार्रवाई और मरीजों की सुविधा के बीच संतुलन कैसे बनेगा। एक तरफ नर्सिंग स्टाफ खुद को बेगुनाह बता रहा है, दूसरी तरफ मरीज इलाज के लिए भटकने को मजबूर हैं।