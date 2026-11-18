चंडीगढ़ में बढ़ने लगी ठंड: न्यूनतम तापमान पहुंचा 11.2 डिग्री सेल्सियस, आगे कैसा रहेगा मौसम?
माई सिटी रिपोर्टर, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Wed, 18 Nov 2026 12:11 PM IST
सार
चंडीगढ़ में धीरे-धीरे रात और सुबह के समय तापमान गिरने लगा है लोग सुबह के समय धूप में बैठते नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ की सुखना लेक में बुधवार सुबह ऐसा नजारा देखने को मिला।
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विस्तार
चंडीगढ़ शहर में सुबह और शाम ठंडक का असर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार, 18 नवंबर को चंडीगढ़ का न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 0.2 डिग्री अधिक रहा। बीते 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में भी 0.2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है।
वहीं, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक, बीते 24 घंटों में शहर में बारिश नहीं हुई और मौसम शुष्क बना रहा।
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वहीं, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक, बीते 24 घंटों में शहर में बारिश नहीं हुई और मौसम शुष्क बना रहा।
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