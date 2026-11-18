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वहीं, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक, बीते 24 घंटों में शहर में बारिश नहीं हुई और मौसम शुष्क बना रहा। विज्ञापन

वहीं, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक, बीते 24 घंटों में शहर में बारिश नहीं हुई और मौसम शुष्क बना रहा।

चंडीगढ़ शहर में सुबह और शाम ठंडक का असर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार, 18 नवंबर को चंडीगढ़ का न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 0.2 डिग्री अधिक रहा। बीते 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में भी 0.2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है।