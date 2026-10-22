Chd-Punjab Big News: पंजाब विधानसभा का सत्र शुरू, लुधियाना में व्यवसायी के बेटे की हत्या; रोडवेज का चक्का जाम

सात रुपये की लॉटरी में निकला एक करोड़

महंगाई और आर्थिक परेशानियों के बीच मजदूरी कर परिवार का गुजारा करने वाले कोटकपूरा के एक परिवार के लिए महज सात रुपये की लॉटरी टिकट खुशियों की सौगात लेकर आई। सिक्किम सरकार की लॉटरी में परिवार की बिमला देवी के नाम से खरीदी गई टिकट पर एक करोड़ रुपये का इनाम निकला है। इस खबर के सामने आते ही परिवार में जश्न का माहौल बन गया और आसपास के लोग भी उन्हें बधाई देने पहुंचने लगे। पढ़ें पूरी खबर