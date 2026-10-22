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Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Punjab Assembly session begins today Parvinder Jhota October 27

पंजाब विधानसभा का सत्र आज से: परविंदर झोटा को दी जाएगी श्रद्धांजलि, 27 अक्तूबर तक चलेगा सदन; हंंगामे के आसार

Thu, 22 Oct 2026 08:30 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Thu, 22 Oct 2026 08:30 AM IST
सार

सत्र के दौरान सरकार अपना विधायी एजेंडा आगे बढ़ाएगी, जबकि विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा।  

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Punjab Assembly session begins today Parvinder Jhota October 27
पंजाब विधानसभा - फोटो : अमर उजाला/फाइल

विस्तार
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पंजाब विधानसभा का सत्र आज सुबह 11 बजे शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां की ओर से बुलाया गया सत्र 27 अक्तूबर तक चलेगा। पहले दिन दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि देने के बाद गैर-सरकारी कामकाज होगा।
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23 अक्तूबर को सुबह 10 बजे सदन में सरकारी कामकाज निपटाया जाएगा। सप्ताहांत के कारण 24 और 25 अक्तूबर को बैठक नहीं होगी। वहीं, 26 अक्तूबर को राजपत्रित अवकाश के चलते सदन की कार्यवाही नहीं होगी।
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सत्र के अंतिम निर्धारित दिन 27 अक्तूबर को दोपहर दो बजे बैठक होगी। इस दौरान विधायी कामकाज के साथ सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव भी कार्यसूची में शामिल है। सत्र के दौरान सरकार अपना विधायी एजेंडा आगे बढ़ाएगी, जबकि विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा।  
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