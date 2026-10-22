पंजाब विधानसभा का सत्र आज से: परविंदर झोटा को दी जाएगी श्रद्धांजलि, 27 अक्तूबर तक चलेगा सदन; हंंगामे के आसार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Thu, 22 Oct 2026 08:30 AM IST
सार
सत्र के दौरान सरकार अपना विधायी एजेंडा आगे बढ़ाएगी, जबकि विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा।
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विस्तार
पंजाब विधानसभा का सत्र आज सुबह 11 बजे शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां की ओर से बुलाया गया सत्र 27 अक्तूबर तक चलेगा। पहले दिन दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि देने के बाद गैर-सरकारी कामकाज होगा।
23 अक्तूबर को सुबह 10 बजे सदन में सरकारी कामकाज निपटाया जाएगा। सप्ताहांत के कारण 24 और 25 अक्तूबर को बैठक नहीं होगी। वहीं, 26 अक्तूबर को राजपत्रित अवकाश के चलते सदन की कार्यवाही नहीं होगी।
सत्र के अंतिम निर्धारित दिन 27 अक्तूबर को दोपहर दो बजे बैठक होगी। इस दौरान विधायी कामकाज के साथ सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव भी कार्यसूची में शामिल है। सत्र के दौरान सरकार अपना विधायी एजेंडा आगे बढ़ाएगी, जबकि विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा।
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23 अक्तूबर को सुबह 10 बजे सदन में सरकारी कामकाज निपटाया जाएगा। सप्ताहांत के कारण 24 और 25 अक्तूबर को बैठक नहीं होगी। वहीं, 26 अक्तूबर को राजपत्रित अवकाश के चलते सदन की कार्यवाही नहीं होगी।
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सत्र के अंतिम निर्धारित दिन 27 अक्तूबर को दोपहर दो बजे बैठक होगी। इस दौरान विधायी कामकाज के साथ सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव भी कार्यसूची में शामिल है। सत्र के दौरान सरकार अपना विधायी एजेंडा आगे बढ़ाएगी, जबकि विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा।
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