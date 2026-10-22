चंडीगढ़: कांग्रेस की पूर्व महिला अध्यक्ष दीपा दुबे आप में हुईं शामिल, पार्टी ने किया था निष्कासित

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दीपा दुबे के आप में शामिल होने के बाद चंडीगढ़ की राजनीति में कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं के भी पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं।दीपा दुबे कई वर्षों तक चंडीगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने मनीष तिवारी को उम्मीदवार बनाया था। इस फैसले के बाद दीपा दुबे ने प्रदेश अध्यक्ष एचएस लक्की के खिलाफ खुलकर नाराजगी जाहिर की थी। पार्टी नेतृत्व के विरोध के चलते उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई और उन्हें छह साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। वह चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव भी दो बार लड़ चुकी हैं।आप में शामिल होने के कार्यक्रम में चंडीगढ़ के प्रभारी एवं दिल्ली के विधायक जरनैल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विजयपाल सिंह समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान जरनैल सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए देशभर में लूट मचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के दौरान वोटों की चोरी हुई थी और अब पूरे देश में ऐसा हो रहा है। पहले जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सरकार चुनती थी, लेकिन अब भाजपा तय कर रही है कि कौन वोट डाल सकेगा। दीपा दुबे ने कहा कि वह आम आदमी पार्टी को मजबूत बनाने और उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए पूरी मेहनत से काम करेंगी।