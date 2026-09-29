645 करोड़ का गबन: चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली में 14 स्थानों पर ईडी ने दी दबिश, ज्वैलर्स पर कसा शिकंजा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Tue, 29 Sep 2026 03:26 PM IST
सार
इ्रडी का तलाशी अभियान हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ नगर निगम और अन्य सरकारी खातों के 645 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन के कथित गबन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में चलाया गया है।
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विस्तार
प्रवर्तन निदेशालय ने आज चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में 14 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया।
ये तलाशी हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ नगर निगम और अन्य सरकारी खातों के 645 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन के कथित गबन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में चल रही है।
टीम ने कई ज्वैलर्स और उनसे जुड़ी संस्थाओं पर दबिश दी। इनमें मलिक ज्वैलर्स, केएलजी ज्वैलर्स और उससे जुड़ी संस्थाएं, एमबी गोल्ड ट्रेडर्स, शाम ज्वैलर्स और सुंदर ज्वैलर्स शामिल हैं। इसके अलावा, गौरव कंसल के यहां भी तलाशी ली गई। गाैरव कंसल पर अपराध से हुई कमाई को इधर-उधर करने और उसकी लेयरिंग करने में बिचौलिए के तौर पर काम करने का आरोप है।
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ये तलाशी हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ नगर निगम और अन्य सरकारी खातों के 645 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन के कथित गबन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में चल रही है।
The Enforcement Directorate conducted search operations at 14 premises across Chandigarh, Mohali and Panchkula in connection with its money laundering investigation into the alleged embezzlement of Rs 645 crore of public funds belonging to the Government of Haryana, Chandigarh… pic.twitter.com/QUQhMVAdhh— ANI (@ANI) September 29, 2026
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टीम ने कई ज्वैलर्स और उनसे जुड़ी संस्थाओं पर दबिश दी। इनमें मलिक ज्वैलर्स, केएलजी ज्वैलर्स और उससे जुड़ी संस्थाएं, एमबी गोल्ड ट्रेडर्स, शाम ज्वैलर्स और सुंदर ज्वैलर्स शामिल हैं। इसके अलावा, गौरव कंसल के यहां भी तलाशी ली गई। गाैरव कंसल पर अपराध से हुई कमाई को इधर-उधर करने और उसकी लेयरिंग करने में बिचौलिए के तौर पर काम करने का आरोप है।
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