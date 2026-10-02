Chd-Pb Big News: तरनतारन में दो घुसपैठिए ढेर, एलपीयू हिंसा में नाै गिरफ्तार; राजा वडिंग ने दिया इस्तीफा

एलपीयू हिंसा में मिग-23 पर खड़ा ‘वायरल शख्स’ मंडी से गिरफ्तार, अब तक नाै काबू

लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से सात एलपीयू के छात्र हैं। दो आउटसाइडर हैं। पढ़ें पूरी खबर



सुनाम में नशे का कहर: परिवार के दो बेटे चढ़े ड्रग्स की बलि

घर से निकलते वक्त उसने मुझसे 700 रुपये मांगे थे... क्या पता था कि मेरा बेटा अब कभी लौटकर नहीं आएगा! यह कहते हुए रानी कौर के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। नशे के दैत्य ने एक ही परिवार की खुशियां पूरी तरह उजाड़ दी हैं। बीती रात सुनाम के मोहणा पौड़ियां इलाके में नशे की ओवरडोज के कारण 26 वर्षीय युवक कमलप्रीत सिंह की मौत हो गई। मात्र 6 महीने के छोटे से अंतराल में इस अभागे परिवार ने अपने दोनों बेटों को नशे की बलि चढ़ते देखा है। कुछ माह पहले ही छोटा बेटा नशे की भेंट चढ़ा था और अब बड़ा बेटा कमलप्रीत भी दुनिया छोड़ गया। पढ़ें पूरी खबर