अमृतसर पुलिस को सफलता: 10 किलो हेरोइन, 10 पिस्तौल के साथ 4 तस्कर काबू, विदेश से जुड़े थे तस्करों के तार
आरोपी कथित तौर पर विदेश में बैठे तस्करों से जुड़े हैं और अवैध हथियार व नशीले पदार्थ हासिल करने में शामिल हैं। अमृतसर के थाना घरिंडा में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं।
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In a major breakthrough, Amritsar Rural Police dismantles two illegal arms & narcotics supply networks, apprehends 4 accused and recovers 10 Kg heroin & 10 illegal pistols.विज्ञापन
Preliminary investigation reveals that the accused are allegedly linked to foreign-based smugglers and are… pic.twitter.com/q6hjvncKKh— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) October 2, 2026
शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी कथित तौर पर विदेश में बैठे तस्करों से जुड़े हैं और अवैध हथियार व नशीले पदार्थ हासिल करने में शामिल हैं। अमृतसर के थाना घरिंडा में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं।