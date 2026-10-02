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अमृतसर पुलिस को सफलता: 10 किलो हेरोइन, 10 पिस्तौल के साथ 4 तस्कर काबू, विदेश से जुड़े थे तस्करों के तार

Fri, 02 Oct 2026 02:01 PM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Published by: Nivedita Updated Fri, 02 Oct 2026 02:01 PM IST
सार

आरोपी कथित तौर पर विदेश में बैठे तस्करों से जुड़े हैं और अवैध हथियार व नशीले पदार्थ हासिल करने में शामिल हैं। अमृतसर के थाना घरिंडा में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं।  

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Amritsar Police 4 smugglers nabbed with 10 kg of heroin 10 pistols
आरोपियों से बरामद सामान - फोटो : X @DGPPunjabPolice

विस्तार
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अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों की सप्लाई करने वाले दो नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 10 किलो हेरोइन और 10 अवैध पिस्तौल बरामद की हैं।
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शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी कथित तौर पर विदेश में बैठे तस्करों से जुड़े हैं और अवैध हथियार व नशीले पदार्थ हासिल करने में शामिल हैं। अमृतसर के थाना घरिंडा में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं।  
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