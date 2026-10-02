पंजाब में कांग्रेस का अगला 'सरदार' कौन?: क्यों हटाए गए राजा वडिंग, राहुल ने अमरिंदर से पूछे ये तीन सवाल

सर्वे के बाद बदली स्थिति

दरअसल, पूर्व प्रभारी भूपेश बघेल को हटाने के बाद से ही मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष वडिंग को हटाने की अटकलें चल रही हैं। पूर्व सीएम व सांसद चरणजीत सिंह चन्नी व रंधावा का धड़ा लगातार हाईकमान पर दबाव बना रहा था। दूसरी ओर, चुनाव से ठीक पहले हाईकमान सूबे के प्रदेशाध्यक्ष को हटाकर कार्यकर्ताओं, समर्थकों और नेताओं के बीच गलत संदेश नहीं देना चाहती थी क्योंकि साल 2022 में पार्टी ऐसे ही फैसले का खामियाजा भुगत चुकी है।



नए प्रभारी सचिन पायलट आए तो पार्टी हाईकमान ने उससे पंजाब कांग्रेस की घमासान पर रिपोर्ट मांगी। पार्टी सूत्रों ने बताया कि पायलट ने इसी संदर्भ में ग्राउंड सर्वे करवाया और स्थानीय नेताओं और पदाधिकारियों से व्यापक फीडबैक लिया। सेकंड लाइन के 50 से अधिक नेताओं से खुद रूबरू होकर उनके फीडबैक को अपनी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया। उसके बाद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और केसी वेणुगोपाल से चर्चा की। अंतत: वडिंग को हटाने का फैसला किया गया ताकि पंजाब में वरिष्ठ कांग्रेसियों के एक बड़े धड़े और उनके समर्थकों को चुनाव के दौरान पार्टी की जीत के लिए सक्रिय रखा जा सके।