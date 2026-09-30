Chd-Pb Big News: नशे पर अमित शाह का बड़ा एलान, पंजाब कांग्रेस में बदलाव जल्द; एलपीयू हिंसा पर हाईकोर्ट सख्त

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पंजाब में आज राजनीतिक ताैर पर गहमागहमी वाला रहा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जालंधर में भाजपा की नशा मुक्त पंजाब यात्रा के समापन पर बड़ी रैली को संबोधित किया। वहीं पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं तेज हो गई हैं। कांग्रेस अपने प्रदेश प्रधान को बदल सकती है। इसके अलावा एलपीयू हिंसा के मामले में हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने पंजाब सरकार से इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी। श्री अकाल तख्त साहिब ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात करने पर एसजीपीसी सदस्य मिट्ठू सिंह कानेके और जसवंत सिंह पुड़ैण से जवाब मांगा है।