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एलपीयू हिंसा में नया मोड़: कौन है फरहत? जिस पर हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी के आरोप; छात्रा रम्या का भी वीडियो आया

Wed, 30 Sep 2026 02:17 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, जालंधर
अमर उजाला नेटवर्क, जालंधर Published by: Sharukh Khan Updated Wed, 30 Sep 2026 02:17 PM IST
सार

लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में 26-27 सितंबर को हुई हिंसा में नया मोड़ आ गया है। एक छात्रा ने फरहत देव नाम के युवक पर तोड़फोड़ के आरोप लगाए हैं, वहीं, छात्रा के आरोपों पर फरहत देव ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी सफाई दी। उन्होंने डीएसडब्ल्यू कार्यालय में तोड़फोड़ करने और ट्रॉफियां तोड़ने के आरोपों से इनकार किया।

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LPU violence - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में कथित दुष्कर्म की सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ विवाद अब हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी और आरोप-प्रत्यारोप की जांच तक पहुंच गया है। इसी बीच छात्रा रम्या मिश्रा का एक वीडियो सामने आने के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है। 


रम्या ने सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मोहम्मद फरहत देव पर प्रदर्शन के दौरान डीएसडब्ल्यू कार्यालय में हुई कथित तोड़फोड़ में भूमिका होने के आरोप लगाए हैं। हालांकि, इन आरोपों की अभी पुलिस या किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी की ओर से पुष्टि नहीं हुई है। 
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सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मोहम्मद फरहत देव - फोटो : वीडियो ग्रैब
दूसरी तरफ फरहत देव ने आरोपों को गलत बताते हुए कहा है कि वह डीएसडब्ल्यू कार्यालय में गए जरूर थे, लेकिन उनका मकसद तोड़फोड़ करना नहीं, बल्कि वहां मौजूद भीड़ को रोकना था। 

 
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लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ - फोटो : ANI
महत्वपूर्ण बात यह है कि फरहत करीब दो साल पहले एलपीयू से अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका है। ऐसे में पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि वह हिंसा के दौरान यूनिवर्सिटी परिसर में क्यों आया था और उसकी वहां क्या भूमिका थी।
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लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बवाल और तोड़फोड़ - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
छात्रा के वीडियो ने बढ़ाई हलचल..
रम्या मिश्रा ने सोमवार सुबह सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान डीएसडब्ल्यू कार्यालय में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति फरहत देव था। छात्रा के मुताबिक, उसके बाद कुछ लोग कार्यालय के अंदर पहुंचे और वहां तोड़फोड़ की गई।
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लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बवाल के बाद हाईवे किया जाम - फोटो : पीटीआई
उन्होंने कार्यालय में रखी ट्रॉफियों और अन्य सामान को नुकसान पहुंचाए जाने का भी दावा किया। रम्या ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान फरहत छात्रों के बीच माहौल को भड़काने में भी शामिल था। हालांकि, ये सभी आरोप फिलहाल जांच का विषय हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
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