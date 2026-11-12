दोगुनी हुई बेटी के जन्म की खुशी: मानसा के युद्धवीर सिंह की खुली किस्मत, लगी डेढ़ करोड़ की लॉटरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मानसा Published by: Nivedita Updated Thu, 12 Nov 2026 01:00 PM IST
सार
बुढलाडा की धन्ना लॉटरी स्टॉल से खरीदी गई टिकट पर युद्धवीर सिंह को डेढ़ करोड़ रुपये की लॉटरी लगी है।
विज्ञापन
विस्तार
कहते हैं कि किस्मत कब मेहरबान हो जाए, इसका किसी को पता नहीं होता। ऐसी ही खुशखबरी बरैटा निवासी युद्धवीर सिंह के परिवार को मिली है।
बुढलाडा की धन्ना लॉटरी स्टॉल से खरीदी गई लॉटरी की एक टिकट ने युद्धवीर सिंह की किस्मत चमका दी है। उनकी डेढ़ करोड़ रुपये की लॉटरी निकली है।
लॉटरी निकलने की खबर से युद्धवीर सिंह के परिवार और रिश्तेदारों में खुशी की लहर दौड़ गई। खास बात यह है कि कुछ समय पहले ही इस परिवार में बेटी का जन्म हुआ था। अब डेढ़ करोड़ रुपये की लॉटरी निकलने से परिवार की खुशियां दोगुनी हो गई हैं। परिवार के सदस्य इसे बेटी के आगमन से जुड़ी खुशियों के रूप में देख रहे हैं।
लॉटरी निकलने की खबर मिलते ही युद्धवीर सिंह को बधाई देने वालों का तांता लग गया। वहीं, धन्ना लॉटरी स्टॉल पर भी खुशी का माहौल बन गया। इलाके में यह खबर चर्चा का विषय बनी हुई है कि किस तरह बरैटा के युद्धवीर सिंह के लिए बेटी का जन्म और डेढ़ करोड़ रुपये की लॉटरी एक साथ दोहरी खुशियां लेकर आई हैं।
विज्ञापन
बुढलाडा की धन्ना लॉटरी स्टॉल से खरीदी गई लॉटरी की एक टिकट ने युद्धवीर सिंह की किस्मत चमका दी है। उनकी डेढ़ करोड़ रुपये की लॉटरी निकली है।
लॉटरी निकलने की खबर से युद्धवीर सिंह के परिवार और रिश्तेदारों में खुशी की लहर दौड़ गई। खास बात यह है कि कुछ समय पहले ही इस परिवार में बेटी का जन्म हुआ था। अब डेढ़ करोड़ रुपये की लॉटरी निकलने से परिवार की खुशियां दोगुनी हो गई हैं। परिवार के सदस्य इसे बेटी के आगमन से जुड़ी खुशियों के रूप में देख रहे हैं।
लॉटरी निकलने की खबर मिलते ही युद्धवीर सिंह को बधाई देने वालों का तांता लग गया। वहीं, धन्ना लॉटरी स्टॉल पर भी खुशी का माहौल बन गया। इलाके में यह खबर चर्चा का विषय बनी हुई है कि किस तरह बरैटा के युद्धवीर सिंह के लिए बेटी का जन्म और डेढ़ करोड़ रुपये की लॉटरी एक साथ दोहरी खुशियां लेकर आई हैं।
विज्ञापन