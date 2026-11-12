Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Mansa man wins lottery

दोगुनी हुई बेटी के जन्म की खुशी: मानसा के युद्धवीर सिंह की खुली किस्मत, लगी डेढ़ करोड़ की लॉटरी

Thu, 12 Nov 2026 01:00 PM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, मानसा
संवाद न्यूज एजेंसी, मानसा Published by: Nivedita Updated Thu, 12 Nov 2026 01:00 PM IST
सार

बुढलाडा की धन्ना लॉटरी स्टॉल से खरीदी गई टिकट पर युद्धवीर सिंह को डेढ़ करोड़ रुपये की लॉटरी लगी है।

विज्ञापन
Mansa man wins lottery
मानसा के युद्धवीर की लगी लाॅटरी - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कहते हैं कि किस्मत कब मेहरबान हो जाए, इसका किसी को पता नहीं होता। ऐसी ही खुशखबरी बरैटा निवासी युद्धवीर सिंह के परिवार को मिली है। 
विज्ञापन


बुढलाडा की धन्ना लॉटरी स्टॉल से खरीदी गई लॉटरी की एक टिकट ने युद्धवीर सिंह की किस्मत चमका दी है। उनकी डेढ़ करोड़ रुपये की लॉटरी निकली है।



लॉटरी निकलने की खबर से युद्धवीर सिंह के परिवार और रिश्तेदारों में खुशी की लहर दौड़ गई। खास बात यह है कि कुछ समय पहले ही इस परिवार में बेटी का जन्म हुआ था। अब डेढ़ करोड़ रुपये की लॉटरी निकलने से परिवार की खुशियां दोगुनी हो गई हैं। परिवार के सदस्य इसे बेटी के आगमन से जुड़ी खुशियों के रूप में देख रहे हैं।


लॉटरी निकलने की खबर मिलते ही युद्धवीर सिंह को बधाई देने वालों का तांता लग गया। वहीं, धन्ना लॉटरी स्टॉल पर भी खुशी का माहौल बन गया। इलाके में यह खबर चर्चा का विषय बनी हुई है कि किस तरह बरैटा के युद्धवीर सिंह के लिए बेटी का जन्म और डेढ़ करोड़ रुपये की लॉटरी एक साथ दोहरी खुशियां लेकर आई हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed