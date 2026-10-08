अमरजीत चावला दुष्कर्म केस: पंजाब सरकार ने बनाई एसआईटी, फरीदकोट के एसएसपी गुरबंस बैंस संभालेंगे कमान

अमरजीत चावला मामले की तत्काल और पारदर्शी जांच के लिए पंजाब सरकार ने विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित कर दी है। इस संबंध में आप मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू ने दी है।

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उन्होंने बताया कि आनंदपुर साहिब थाने में दर्ज एक मामले की जांच के लिए पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने तीन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की है।एसआईटी की कमान फरीदकोट के एसएसपी गुरबंस बैंस को सौंपी गई है। वहीं विजिलेंस ब्यूरो, मोहाली के एसएसपी सिमरनजीत को टीम का सदस्य बनाया गया है। इनके अलावा पीपीएस करण संधू भी एसआईटी में सदस्य के तौर पर शामिल किए गए हैं।21 अगस्त 2026 को श्री आनंदपुर साहिब थाना पुलिस ने बहरीन से आई एक महिला की शिकायत पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य अमरजीत सिंह चावला पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भी बयान दर्ज कराया था। महिला ने चावला पर बार-बार दुष्कर्म करने, उसे बंधक बनाकर रखने और मामला किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं।