पंजाब: भाजपा नेता के क्लिनिक पर पेट्रोल बम हमले में बड़ा खुलासा, पाकिस्तान से जुड़े तार; पांचवां आरोपी दबोचा

रंगदारी नहीं, बल्कि सुपारी के तौर पर खातों में भेजे गए थे पैसे

थाना कोतवाली के एसएचओ यादविंदर सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि अब तक की जांच में पीड़ित डॉक्टर से किसी तरह की फिरौती या रंगदारी मांगे जाने की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि, जांच में विदेशी फंडिंग का बड़ा एंगल सामने आया है। वारदात को अंजाम देने के बदले आरोपियों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए थे। इसके अलावा, पाकिस्तान में बैठे तत्वों की ओर से आरोपियों को इंटरनेट कॉल किए जाने के सबूत भी पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसमें पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी का नाम प्रमुखता से सामने आया है। पुलिस अब उन बैंक खातों और रकम भेजने वाले माध्यमों की राज्य स्तर पर जांच कर रही है।