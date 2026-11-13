मोगा फायरिंग केस: तीन आरोपियों ने किया आत्मसमर्पण, एक फरार; दो लोगों की गोली लगने से हुई थी माैत

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मोगा के अंगदपुरा मोहल्ले में 25 अक्तूबर को दुकान के बाहर बैठे युवकों पर काले रंग की स्कॉर्पियो में सवार होकर आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। वारदात में एक ही परिवार के गगन जिंदल (30) व साहिल जिंदल (40) की माैत हो गई थी। दोनों मृतक आपस में चचेरे भाई थे, जबकि फायरिंग में राघव और सोमनाथ जिंदल घायल हो गए थे। विज्ञापन

मोगा के अंगदपुरा मोहल्ले में 25 अक्तूबर को दुकान के बाहर बैठे युवकों पर काले रंग की स्कॉर्पियो में सवार होकर आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। वारदात में एक ही परिवार के गगन जिंदल (30) व साहिल जिंदल (40) की माैत हो गई थी। दोनों मृतक आपस में चचेरे भाई थे, जबकि फायरिंग में राघव और सोमनाथ जिंदल घायल हो गए थे।

मोगा के अंगदपुरा मोहल्ले में 25 अक्तूबर को हुई फायरिंग मामले के तीन मुख्य आरोपियों ने आज जिला अदालत में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जानकारी के अनुसार, वारदात के समय स्कॉर्पियो में चार लोग सवार थे। एक आरोपी अभी फरार है।