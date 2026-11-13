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पठानकोट के पूर्व एडीसी कुलदीप सिंह गिरफ्तार: 91.75 एकड़ पंचायत जमीन घोटाले में ईडी की कार्रवाई

Fri, 13 Nov 2026 04:17 PM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Fri, 13 Nov 2026 04:17 PM IST
सार

पठानकोट के पूर्व एडीसी कुलदीप सिंह ने सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले पंचायत की 91.75 एकड़ शामलात जमीन निजी हाथों में सौंप दी थी। पंचायत जमीन हस्तांतरण से अवैध खनन तक जांच के बाद ईडी ने पूर्व एडीसी को गिरफ्तार कर लिया है।

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Former Pathankot ADC Kuldeep Singh arrested by ED in 91.75-acre panchayat land scam
ED - फोटो : फाइल

विस्तार
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प्रवर्तन निदेशालय के जालंधर जोनल कार्यालय ने पठानकोट के पूर्व अतिरिक्त उपायुक्त कुलदीप सिंह को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी सीमावर्ती जिले में 91.75 एकड़ ग्राम पंचायत की जमीन के कथित अवैध हस्तांतरण और उसके बाद वहां की गई अवैध खनन गतिविधियों के सिलसिले में की गई है।
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पठानकोट जिले की गोल ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले भटियां गांव में, शामलात भूमि के 734 कनाल और एक मरला हिस्से को निजी व्यक्तियों के नाम हस्तांतरित करने के कथित मामले में हो रही मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के संदर्भ में इस गिरफ्तारी को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।
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मामला 27 फरवरी, 2023 का है। उस समय कुलदीप सिंह जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी के पद पर तैनात थे और उनके पास एडीसी (विकास) का अतिरिक्त प्रभार भी था। उन्होंने सरकारी सेवा से अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक एक दिन पहले, जमीन के एक लंबे समय से लंबित विवाद में कथित तौर पर निजी व्यक्तियों के पक्ष में आदेश पारित कर दिया।
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इसके बाद, राज्य सतर्कता ब्यूरो ने कुलदीप सिंह और अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। इसमें आरोप लगाया गया है कि पंचायत की कीमती जमीन के हस्तांतरण में अनियमितताएं बरती गईं।

रावी नदी के किनारे और पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास स्थित इस जमीन में रेत और अन्य खनिजों की प्रचुरता मानी जाती है। ईडी ने विजिलेंस ब्यूरो की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की और बाद में इस विवादित जमीन से रेत तथा नदी तल की सामग्री के कथित अवैध खनन और परिवहन तक अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया। जुलाई 2026 में, ईडी ने इस मामले से जुड़ी 16 जगहों पर तलाशी ली।

कार्रवाई के दौरान, एजेंसी ने 1.75 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी जब्त की और लगभग 91.34 लाख रुपये वाले बैंक खातों को फ्रीज कर दिया। कथित अवैध खनन गतिविधियों से जुड़े कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए।


इन छापों में पत्थर तोड़ने वाली (स्टोन-क्रशिंग) फर्मों से जुड़ी जगहें शामिल थीं, जिनमें 'श्री साई स्टोन क्रशर एंड स्क्रीनर' और 'शिव शंकर स्टोन क्रशर' के साथ-साथ उनसे जुड़ी अन्य इकाइयां और प्रबंधन से जुड़े लोग शामिल हैं।
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