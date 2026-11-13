पठानकोट के पूर्व एडीसी कुलदीप सिंह गिरफ्तार: 91.75 एकड़ पंचायत जमीन घोटाले में ईडी की कार्रवाई

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पठानकोट जिले की गोल ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले भटियां गांव में, शामलात भूमि के 734 कनाल और एक मरला हिस्से को निजी व्यक्तियों के नाम हस्तांतरित करने के कथित मामले में हो रही मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के संदर्भ में इस गिरफ्तारी को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।मामला 27 फरवरी, 2023 का है। उस समय कुलदीप सिंह जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी के पद पर तैनात थे और उनके पास एडीसी (विकास) का अतिरिक्त प्रभार भी था। उन्होंने सरकारी सेवा से अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक एक दिन पहले, जमीन के एक लंबे समय से लंबित विवाद में कथित तौर पर निजी व्यक्तियों के पक्ष में आदेश पारित कर दिया।इसके बाद, राज्य सतर्कता ब्यूरो ने कुलदीप सिंह और अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। इसमें आरोप लगाया गया है कि पंचायत की कीमती जमीन के हस्तांतरण में अनियमितताएं बरती गईं।रावी नदी के किनारे और पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास स्थित इस जमीन में रेत और अन्य खनिजों की प्रचुरता मानी जाती है। ईडी ने विजिलेंस ब्यूरो की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की और बाद में इस विवादित जमीन से रेत तथा नदी तल की सामग्री के कथित अवैध खनन और परिवहन तक अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया। जुलाई 2026 में, ईडी ने इस मामले से जुड़ी 16 जगहों पर तलाशी ली।कार्रवाई के दौरान, एजेंसी ने 1.75 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी जब्त की और लगभग 91.34 लाख रुपये वाले बैंक खातों को फ्रीज कर दिया। कथित अवैध खनन गतिविधियों से जुड़े कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए।इन छापों में पत्थर तोड़ने वाली (स्टोन-क्रशिंग) फर्मों से जुड़ी जगहें शामिल थीं, जिनमें 'श्री साई स्टोन क्रशर एंड स्क्रीनर' और 'शिव शंकर स्टोन क्रशर' के साथ-साथ उनसे जुड़ी अन्य इकाइयां और प्रबंधन से जुड़े लोग शामिल हैं।