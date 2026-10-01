Amritsar News: महिला ने पति पर तेजाब फेंकने का आरोप लगाया, पति ने नकारा

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संवाद न्यूज एजेंसीबटाला। बटाला के पास एक गांव की महिला ने अपने पति पर तेजाब फेंककर जान से मारने का आरोप लगाया है। महिला को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल बटाला में भर्ती कराया गया है। हालांकि पति ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है।घायल महिला ने सिविल अस्पताल बटाला में बताया कि उसका विवाह गांव गादड़ियां निवासी व्यक्ति से हुआ था। उसने आरोप लगाया कि उसका पति अक्सर उसके साथ मारपीट करता था और कुछ दिन पहले भी उसने मारपीट की थी। महिला के अनुसार, बुधवार को जब वह घर पहुंची तो पति ने फिर मारपीट की। इसके बाद पति ने उस पर तेजाब फेंक दिया। तेजाब उसके चेहरे और बाजू पर गिरा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे तुरंत उपचार के लिए सिविल अस्पताल बटाला ले जाया गया। महिला ने इस घटना पर उचित कार्रवाई की मांग की है।पति का खंडन और पुलिस जांचमहिला के पति ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया है। उसका कहना है कि वह घटना के समय काम पर था। पत्नी के घायल होने की सूचना पर वह अस्पताल पहुंचा। बटाला सिविल अस्पताल के डॉक्टर ने घटना की पुष्टि की है और बताया कि पीड़िता का इलाज चल रहा है। मामले की वास्तविक स्थिति पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।