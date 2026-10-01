Amritsar News: अमृतसर में झपटमारों ने महिला को धक्का दिया, सिर पर चोट से मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Updated Thu, 01 Oct 2026 10:28 PM IST
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पति के साथ बाइक पर गुरुद्वारा बीड़ बाबा बुड्ढा साहिब जा रही थी अमरजीत कौर, गांव ढंड के पास वारदात
पीछे से बाइक पर आए दो युवकों ने बालियां झपटने का प्रयास किया, विरोध करने पर महिला को गिराया
संवाद न्यूज एजेंसी
श्री खडूर साहिब। नारायणगढ़ क्षेत्र की अमरजीत कौर की झपटमारों की करतूत में जान चली गई। वह अपने पति बलदेव सिंह के साथ मोटरसाइकिल पर गुरुद्वारा बीड़ बाबा बुड्ढा साहिब जा रही थी। यह घटना गांव ढंड के पास हुई।
पीछे से मोटरसाइकिल पर आए दो युवकों ने अमरजीत कौर के कानों से सोने की बालियां झपटने का प्रयास किया। अमरजीत कौर ने इसका विरोध किया। इसके बाद आरोपियों ने उसे धक्का दे दिया। धक्का लगने से वह सड़क पर सिर के बल गिर गई। गंभीर रूप से घायल होने पर उसे निजी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बलदेव सिंह ने राहगीरों की मदद से पत्नी को अस्पताल पहुंचाया था। उसकी मौत सिर में अंदरूनी चोट के कारण हुई।
घटना की जांच
सब डिविजन तरनतारन के पुलिस उपाधीक्षक सुखबीर सिंह ने घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना जिला अमृतसर देहात के थाना घरिंडा की हद में हुई है है। संबंधित पुलिस को मामले की जांच में सहयोग किया जा रहा है। पुलिस इस घटना की गहनता से पड़ताल कर रही है।
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पीछे से बाइक पर आए दो युवकों ने बालियां झपटने का प्रयास किया, विरोध करने पर महिला को गिराया
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श्री खडूर साहिब। नारायणगढ़ क्षेत्र की अमरजीत कौर की झपटमारों की करतूत में जान चली गई। वह अपने पति बलदेव सिंह के साथ मोटरसाइकिल पर गुरुद्वारा बीड़ बाबा बुड्ढा साहिब जा रही थी। यह घटना गांव ढंड के पास हुई।
पीछे से मोटरसाइकिल पर आए दो युवकों ने अमरजीत कौर के कानों से सोने की बालियां झपटने का प्रयास किया। अमरजीत कौर ने इसका विरोध किया। इसके बाद आरोपियों ने उसे धक्का दे दिया। धक्का लगने से वह सड़क पर सिर के बल गिर गई। गंभीर रूप से घायल होने पर उसे निजी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बलदेव सिंह ने राहगीरों की मदद से पत्नी को अस्पताल पहुंचाया था। उसकी मौत सिर में अंदरूनी चोट के कारण हुई।
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घटना की जांच
सब डिविजन तरनतारन के पुलिस उपाधीक्षक सुखबीर सिंह ने घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना जिला अमृतसर देहात के थाना घरिंडा की हद में हुई है है। संबंधित पुलिस को मामले की जांच में सहयोग किया जा रहा है। पुलिस इस घटना की गहनता से पड़ताल कर रही है।
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