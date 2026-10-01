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Amritsar News: रोष प्रदर्शन कर रहीं एनएचएम कर्मियों ने घेरी बसें, आप कार्यकर्ताओं से नोकझोंक

Thu, 01 Oct 2026 10:33 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Updated Thu, 01 Oct 2026 10:33 PM IST
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Protesting NHM workers surrounded buses and got into a heated exchange with AAP activists
सिविल सर्जन कार्यालय से लेकर बोहड़ी चौक तक प्रदर्शन करते हुए एनएचएम इंप्लाइज यूनियन की सदस्य। (
संवाद न्यूज एजेंसी
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श्री खडूर साहिब। सिविल सर्जन कार्यालय के सामने एनएचएम इंप्लाइज यूनियन के सदस्यों और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक हुई।
यह घटना मुख्यमंत्री भगवंत मान की आमद के दौरान हुई। एनएचएम कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर सिविल सर्जन कार्यालय से बोहड़ी चौक तक रोष प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जा रही आप कार्यकर्ताओं की बसें घेर लीं और नारेबाजी की। बसों में मौजूद आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। करीब पंद्रह मिनट तक यह नोकझोंक जारी रही। पुलिस अधिकारियों की टीम ने पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाया।

इंप्लाइज यूनियन के नेताओं ने सरकार पर मांगों को लगातार नजरंदाज करने का आरोप लगाया। उन्होंने 2022 के चुनावी वादों को भुलाने की बात कही। यूनियन ने 9 अक्तूबर को महारैली कर सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का फैसला करने की घोषणा की।

सिविल सर्जन कार्यालय से लेकर बोहड़ी चौक तक प्रदर्शन करते हुए एनएचएम इंप्लाइज यूनियन की सदस्य। (

सिविल सर्जन कार्यालय से लेकर बोहड़ी चौक तक प्रदर्शन करते हुए एनएचएम इंप्लाइज यूनियन की सदस्य। (

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