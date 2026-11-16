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Amritsar News: एसजीपीसी धार्मिक परीक्षा 17-18 नवंबर, 50 हजार विद्यार्थी शामिल होंगे

Mon, 16 Nov 2026 07:07 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Updated Mon, 16 Nov 2026 07:07 PM IST
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SGPC religious exam on November 17-18, 50 thousand students will participate
देशभर में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा
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विद्यार्थियों को भेजे गए रोल नंबर, स्कूल-कालेजों में स्टाफ की ड्यूटियां लगाई गईं
संवाद न्यूज एजेंसी
अमृतसर। सिख धर्म, इतिहास और धार्मिक विरासत की जानकारी नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से एसजीपीसी एक देशव्यापी धार्मिक परीक्षा आयोजित कर रही है। यह परीक्षा 17 और 18 नवंबर को करवाई जाएगी। वर्ष 2026-27 के लिए आयोजित इस परीक्षा में देशभर के करीब 50 हजार विद्यार्थी शामिल होंगे।
धर्म प्रचार समिति ने इस परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। समिति ने पहले और दूसरे दर्जे की परीक्षा के लिए देशभर के विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाए हैं। विद्यार्थियों को उनके अनुक्रमांक और परीक्षा की समय सारिणी भी भेज दी गई है। परीक्षा को व्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के लिए केंद्रों पर कर्मचारियों की जिम्मेदारियां भी निर्धारित कर दी गई हैं।
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परीक्षा का उद्देश्य और अपील
धर्म प्रचार समिति के अतिरिक्त सचिव भगवंत सिंह धंगेरा ने परीक्षा के उद्देश्य की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसका लक्ष्य विद्यार्थियों को सिख धर्म के सिद्धांतों, इतिहास और विरासत से परिचित करवाना है। धंगेरा ने विद्यालयों और महाविद्यालयों के प्राचार्यों से अपील की है। उन्होंने कहा कि वे निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्रों में पहुंचकर परीक्षा में शामिल हों। परीक्षा से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए धर्म प्रचार समिति के कार्यालय के फोन नंबर 0183-2553956 पर संपर्क किया जा सकता है।
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