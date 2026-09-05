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Amritsar News: खालड़ा की याद में श्री अकाल तख्त साहिब पर की अरदास

Sat, 05 Sep 2026 05:10 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Updated Sat, 05 Sep 2026 05:10 PM IST
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Prayers offered at Sri Akal Takht Sahib in memory of Khalra
संवाद न्यूज एजेंसी
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अमृतसर। मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा की शहादत दिवस पर शिरोमणि अकाली दल अमृतसर ने शनिवार को श्री अकाल तख्त साहिब पर अरदास की। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष इमाम सिंह मान के नेतृत्व में यह अरदास की गई। मान ने केंद्र सरकार, शिरोमणि अकाली दल बादल, एसजीपीसी और पंजाब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने खालड़ा मामले सहित पंजाब में हुई गैर-न्यायिक हत्याओं के लिए न्याय की मांग की।
इमाम सिंह मान ने केंद्र सरकार को गैर-न्यायिक हत्याओं का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि सिख युवाओं की गैर-कानूनी हत्याओं के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई। मान ने श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार से मानवाधिकारों के उल्लंघन पर स्पष्ट रुख रखने को कहा। उन्होंने पंजाब पुलिस पर यातना वाली पुरानी मानसिकता जारी रखने का आरोप लगाया। मान ने सुनाम के मोहनजीत सिंह मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की।
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वंदे मातरम् मुद्दे पर जत्थेदार से स्पष्टीकरण की मांग
इमाम सिंह मान ने केंद्र सरकार की वंदे मातरम् अनिवार्यता का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सिखों को ऐसे सिद्धांतों के पालन के लिए मजबूर न किया जाए जो सिख धर्म के अनुरूप न हों। मान ने इस संबंध में जत्थेदार को रुख स्पष्ट करने को कहा। उन्होंने घोषणा की कि 15 सितंबर को लोकतंत्र दिवस मनाया जाएगा। मान ने कहा कि यदि जत्थेदार अपना रुख स्पष्ट नहीं करते तो अकाल तख्त सचिवालय के बाहर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन होगा।
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