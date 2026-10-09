फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Amritsar News ›   Many shops sealed for non-payment of property tax

Amritsar News: प्रॉपर्टी टैक्स न चुकाने पर कई दुकानें सील

Fri, 09 Oct 2026 05:36 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Updated Fri, 09 Oct 2026 05:36 PM IST
विज्ञापन
Many shops sealed for non-payment of property tax
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

तरनतारन। नगर काउंसिल ने प्रॉपर्टी कर जमा न करने वाले संपत्ति मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की है। काउंसिल ने करीब 22 लाख रुपये प्रॉपर्टी कर बकाया होने पर कई दुकानों को सील कर दिया।

कार्यकारी अधिकारी रणधीर सिंह वड़ैच के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। रणधीर सिंह वड़ैच ने बताया कि संपत्ति मालिकों को कई नोटिस भेजे गए थे। उनसे कर जमा करवाने की अपील भी की गई थी। शहर में लाउडस्पीकरों से भी लोगों को जागरूक किया गया। बार-बार अवसर देने के बावजूद कर जमा न होने पर नगर काउंसिल को यह कदम उठाना पड़ा। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस, फायर ब्रिगेड और सड़क सुरक्षा विभाग की टीमें भी मौजूद थीं। अधिकारियों ने संपत्ति मालिकों से जल्द बकाया कर जमा करने की अपील की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed