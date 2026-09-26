तरनतारन में अकाली नेता की हत्या: पुरानी रंजिश में विवाद के बाद मारी गोली, गांव की सरपंच है पत्नी
संवाद न्यूज एजेंसी, तरनतारन Published by: Nivedita Updated Sat, 26 Sep 2026 01:27 PM IST
सार
नवप्रीत सिंह नवी की अड्डा गग्गो बुहा में सुनार की दुकान चलाने वाले सोनू कंडा के साथ पुरानी रंजिश बताई जा रही है। इसी रंजिश के चलते बीती रात दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी ने गंभीर रूप ले लिया।
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विस्तार
तरनतारन के थाना झब्बाल क्षेत्र के अंतर्गत अड्डा गग्गो बुहा में बीती रात अकाली नेता नवप्रीत सिंह नवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक गांव की मौजूदा सरपंच बीबी कुलविंदर कौर के पति थे। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, नवप्रीत सिंह नवी की अड्डा गग्गो बुहा में सुनार की दुकान चलाने वाले सोनू कंडा के साथ पुरानी रंजिश बताई जा रही है। इसी रंजिश के चलते बीती रात दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी ने गंभीर रूप ले लिया।
आरोप है कि विवाद के दौरान सोनू कंडा ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर नवप्रीत सिंह नवी पर गोली चला दी। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई।
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पुलिस ने शुरू की जांच
घटना की सूचना मिलते ही थाना झबाल की पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस वारदात के कारणों और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। फिलहाल हत्या के पीछे पुरानी रंजिश को वजह बताया जा रहा है।
लगातार गोलीबारी की घटनाओं से लोगों में भय
गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से झब्बाल क्षेत्र में गोलीबारी की लगातार सामने आ रही घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ताजा वारदात के बाद इलाके में भय का माहौल है। स्थानीय लोग क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित हैं।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार, नवप्रीत सिंह नवी की अड्डा गग्गो बुहा में सुनार की दुकान चलाने वाले सोनू कंडा के साथ पुरानी रंजिश बताई जा रही है। इसी रंजिश के चलते बीती रात दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी ने गंभीर रूप ले लिया।
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आरोप है कि विवाद के दौरान सोनू कंडा ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर नवप्रीत सिंह नवी पर गोली चला दी। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई।
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पुलिस ने शुरू की जांच
घटना की सूचना मिलते ही थाना झबाल की पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस वारदात के कारणों और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। फिलहाल हत्या के पीछे पुरानी रंजिश को वजह बताया जा रहा है।
लगातार गोलीबारी की घटनाओं से लोगों में भय
गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से झब्बाल क्षेत्र में गोलीबारी की लगातार सामने आ रही घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ताजा वारदात के बाद इलाके में भय का माहौल है। स्थानीय लोग क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित हैं।