फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Crime ›   Son said- Father used to indulge in debauchery with girls, hence he got him murdered, he is sad about his wife

बेटा बोला- लड़कियों संग अय्याशी करते थे पापा, इसलिए कराया कत्ल, पत्नी को फंसाने का दुख | अमर उजाला

Sat, 26 Sep 2026 04:00 PM IST
Jyoti Kumari Video
Video Published by: Jyoti Kumari Updated Sat, 26 Sep 2026 04:00 PM IST
Son said- Father used to indulge in debauchery with girls, hence he got him murdered, he is sad about his wife
बेटा बोला- लड़कियों संग अय्याशी करते थे पापा, इसलिए कराया कत्ल, पत्नी को फंसाने का दुख | अमर उजाला
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed