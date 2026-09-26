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Son said- Father used to indulge in debauchery with girls, hence he got him murdered, he is sad about his wife
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बेटा बोला- लड़कियों संग अय्याशी करते थे पापा, इसलिए कराया कत्ल, पत्नी को फंसाने का दुख | अमर उजाला
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Published by: Jyoti Kumari
Updated Sat, 26 Sep 2026 04:00 PM IST
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बेटा बोला- लड़कियों संग अय्याशी करते थे पापा, इसलिए कराया कत्ल, पत्नी को फंसाने का दुख | अमर उजाला
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