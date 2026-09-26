बिहार: नाबालिग पत्नी की हत्या का आरोप, कमर में पत्थर बांध बोरे में भरा शव कुएं में फेंका; पति समेत दो गिरफ्तार

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घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि बड्डी थाना क्षेत्र के बिश्रामपुर गांव निवासी फिल्म बिंद के 20 वर्षीय पुत्र पिंकू बिंद ने करीब तीन महीने पहले बिक्रमगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की से शादी की थी। चूंकि लड़की नाबालिग थी, इसलिए पिंकू बिंद पुलिस और समाज के डर से उसे अपने साथ लेकर डूमरखोह जंगल में चोरी-छिपे रहने लगा।शादी के करीब तीन महीने बाद बड्डी थाना पुलिस ने डूमरखोह जंगल में घनी झाड़ियों के बीच छिपे एक कुएं से नाबालिग युवती का शव बरामद किया। पुलिस के अनुसार, शव की कमर में बड़ा पत्थर बांधा गया था और उसे बोरे में भरकर कुएं में फेंका गया था। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। एफएसएल टीम की मदद से घटनास्थल से कई साक्ष्य जुटाए गए हैं।रोहतास पुलिस ने हत्या की आशंका के आधार पर पिंकू बिंद समेत बिश्रामपुर गांव निवासी 40 वर्षीय धनजी पासी को गिरफ्तार किया है। रोहतास एसपी राज ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका को देखते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।ये भी पढ़ें-पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। बताया जाता है कि बीते गुरुवार को बड्डी थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक नाबालिग लड़की से शादी कर जंगल में रह रहे पिंकू बिंद ने अपनी पत्नी की हत्या कर शव को कहीं छिपा दिया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच शुरू की। इसके बाद शुक्रवार रात पुलिस ने डूमरखोह जंगल में कार्रवाई करते हुए कुएं से नाबालिग युवती का शव बरामद कर लिया।